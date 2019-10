Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eab6ed-13d3-4289-b963-e788d5fb1c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Sajtószabadság a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje...","id":"20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4983d3d6-db18-4970-b1a9-d6eab5717799","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. október. 24. 17:11","title":"Erdogan megint menekültáradattal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt mondta, \"Nagy Blankát a középiskolából rángatták ki, hogy hülyét csináljanak belőle\". Szó szerint közöljük Nagy Blanka véleményét.","shortLead":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt...","id":"20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69657f2-65d8-4f43-b214-ebf0840b81d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","timestamp":"2019. október. 24. 12:54","title":"Nagy Blanka válaszolt Kövérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","shortLead":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","id":"20191023_osztrak_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7fd29c-b0f3-42f7-a531-07fa37f01a80","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_osztrak_parlament","timestamp":"2019. október. 23. 18:30","title":"Megalakult az új osztrák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Bayern München, a Manchester City és a Paris Saint-Germain is győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, kedden, így ez a három csapat, valamint a ma pályára lépő Ajax áll továbbra is tökéletes mutatóval csoportjában.","shortLead":"A Bayern München, a Manchester City és a Paris Saint-Germain is győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20191023_Negy_szazszazalekos_csapat_maradt_mar_csak_a_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06d33fd-f0d0-4b6f-a5aa-6d01b8cd2130","keywords":null,"link":"/sport/20191023_Negy_szazszazalekos_csapat_maradt_mar_csak_a_BLben","timestamp":"2019. október. 23. 08:28","title":"Négy százszázalékos csapat maradt már csak a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","id":"20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd546f-534f-45e1-b656-f29a53958db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","timestamp":"2019. október. 23. 08:38","title":"Tusk: Január 31-ig csúszhat a Brexit, ha a maradó 27 tagállam ezt elfogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg jobban: a fenntarthatóság vagy a környezetszennyezés?","shortLead":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg...","id":"20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa959986-1582-43e4-8e60-d7d2558a1131","keywords":null,"link":"/360/20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Nem hisz a fenntarthatóságban? Akkor számolja ki, mennyibe kerül, ha szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]