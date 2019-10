Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárják a Lánchidat teljes szélességében a közúti forgalom elől szombaton 7 és 19 óra között a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt. A gyalogos forgalmat nem korlátozzák a hídon, de az autóbuszok a lezárás idején módosított útvonalon közlekednek.","shortLead":"Lezárják a Lánchidat teljes szélességében a közúti forgalom elől szombaton 7 és 19 óra között a felújításhoz szükséges...","id":"20191024_Szombaton_lezarjak_a_Lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd46d4b-57f3-4423-be66-a19748e87ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Szombaton_lezarjak_a_Lanchidat","timestamp":"2019. október. 24. 15:39","title":"Szombaton lezárják a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3426dc5d-9173-4dfd-8505-9f5c08f9524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","timestamp":"2019. október. 24. 08:50","title":"Marabu FékNyúz: Nincs harag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt mondta, \"Nagy Blankát a középiskolából rángatták ki, hogy hülyét csináljanak belőle\". Szó szerint közöljük Nagy Blanka véleményét.","shortLead":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt...","id":"20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69657f2-65d8-4f43-b214-ebf0840b81d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","timestamp":"2019. október. 24. 12:54","title":"Nagy Blanka válaszolt Kövérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepeltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","shortLead":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","id":"20191024_ryanair_buzz_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881df67c-17f0-489b-b830-ff0dcc740312","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_ryanair_buzz_budapest","timestamp":"2019. október. 24. 14:11","title":"Bezárja budapesti bázisát a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]