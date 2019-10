Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model 3 több elemét felhasználó új kocsit az elektromos autógyár internetes oldalán.","shortLead":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model...","id":"20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02bc3-2b49-4b88-8d75-2c8af2ebb7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","timestamp":"2019. október. 27. 18:59","title":"Hamarabb kezdődhet az új Tesla, a Model Y gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem alapító okirata, sem szervezeti és működési szabályzata. ","shortLead":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem...","id":"20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbe9d4f-8252-4985-86eb-7a65de8e4082","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","timestamp":"2019. október. 28. 10:29","title":"Három hónapja létezik, de még mindig alig mutat életjeleket az állami kutatóhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","shortLead":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","id":"20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe3c2e-d9b5-4c95-b068-de03cd6f8c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","timestamp":"2019. október. 28. 10:01","title":"A személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazza majd az eSzemélyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","shortLead":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","id":"20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59c52db-1882-46ab-8c72-6ed642e9a1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","timestamp":"2019. október. 29. 09:33","title":"Villámgyors és jókora memóriát kaphat a Samsung Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha bizonyítást nyer, hogy az asszony természetes úton fogant, akkor az a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet.","shortLead":"Ha bizonyítást nyer, hogy az asszony természetes úton fogant, akkor az a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet.","id":"20191028_67_evesen_szulte_meg_harmadik_gyermeket_egy_kinai_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a9e1e-91a0-4fc2-8594-e963b1f4af15","keywords":null,"link":"/elet/20191028_67_evesen_szulte_meg_harmadik_gyermeket_egy_kinai_asszony","timestamp":"2019. október. 28. 14:15","title":"67 évesen szülte meg harmadik gyermekét egy kínai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes szolgáltatás.","shortLead":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes...","id":"201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f771e817-7d96-4ff5-877e-36ccda08b3be","keywords":null,"link":"/360/201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","timestamp":"2019. október. 28. 15:30","title":"Amerikában működik „a szomszédok Facebookja”, a csalók is megkedvelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Türingia tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint.","shortLead":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi...","id":"20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600461ac-ebb4-49cd-b8ad-11f9ed421abd","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","timestamp":"2019. október. 27. 19:30","title":"Német tartományi választás: posztkommunisták az elsők, az AfD a második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]