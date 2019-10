Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben marad a jogszabály.","shortLead":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben...","id":"20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99199e-4263-4cd8-936c-04c6f03ede35","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","timestamp":"2019. október. 30. 13:23","title":"Az oktatási jogok biztosa szerint túl szigorú, hogy nyelvvizsgához kötik a felvételit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","id":"20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8149d4e-d223-4b7f-93d0-9d85b0b79767","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","timestamp":"2019. október. 29. 06:41","title":"Bevetésre kész a fél tonnánál többet fogyott új Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét, az Egyesült Nemzetek kutatása azt találta, hogy a távmunkások 41 százaléka magas stresszről számol be, összehasonlítva az irodában dolgozók 25 százalékos arányával. Az ok – a kutatók szerint – a „szem előtt levés” hatása.","shortLead":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét...","id":"20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a27920-cff1-438e-be32-c0dc057afb90","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","timestamp":"2019. október. 30. 15:00","title":"Mégsem jó a távmunka? A kutatások szerint stresszt és rossz közérzetet okoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett. A végeredményt egyetlen képpé gyúrta össze.","shortLead":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett...","id":"20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc9a54-c271-4f64-80cc-a6a4b2a2e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","timestamp":"2019. október. 28. 19:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Földről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látszólag nem sieti el az Apple az 5G-s iPhone-t, azonban a színfalak mögött igen kemény ütemtervvel dolgozik.","shortLead":"Látszólag nem sieti el az Apple az 5G-s iPhone-t, azonban a színfalak mögött igen kemény ütemtervvel dolgozik.","id":"20191029_apple_sajat_5g_modemchip_qualcomm_intel_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2829-4ec2-4999-9b2e-2f416ea21063","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_sajat_5g_modemchip_qualcomm_intel_iphone","timestamp":"2019. október. 29. 14:03","title":"Qualcomm-mentes időkre készül az Apple, nem lesz könnyű dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban. A megoldás egyre népszerűbb az Egyesült Államok keleti és déli partvidékén.","shortLead":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban...","id":"201943_zatonytemeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22f63a-5fd3-4fd1-a82c-e7a618dc30b2","keywords":null,"link":"/360/201943_zatonytemeto","timestamp":"2019. október. 29. 16:00","title":"Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]