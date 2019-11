Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó határozatot.","shortLead":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó...","id":"20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ee172f-b61c-4ba7-b320-76e558d347bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","timestamp":"2019. október. 31. 18:40","title":"Új fejezethez érkezett a Donald Trump felmentésére irányuló eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e036635d-d0ee-4622-abb2-abd08c7e7990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó feltehetőleg Oroszországban készült, legalábbis nem lenne meglepő.","shortLead":"A videó feltehetőleg Oroszországban készült, legalábbis nem lenne meglepő.","id":"20191101_Igy_kell_elegansan_kipattanni_egy_hegyrol_lebucskazo_markolobol_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e036635d-d0ee-4622-abb2-abd08c7e7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0906c1c-2258-4273-9abc-7ebeafcc533e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Igy_kell_elegansan_kipattanni_egy_hegyrol_lebucskazo_markolobol_video","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Így kell elegánsan kipattanni egy domboldalról lebucskázó munkagépből (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341964e7-eccd-47fa-ab9c-f5a854f121e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bécsben vagy Tirolban akár tízezer eurót is fizethet az, aki megszegi a törvényt.","shortLead":"Bécsben vagy Tirolban akár tízezer eurót is fizethet az, aki megszegi a törvényt.","id":"20191031_Penteken_lep_eletbe_a_dohanyzasi_tilalom_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341964e7-eccd-47fa-ab9c-f5a854f121e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b972d9de-b204-48a6-959f-991559fa1ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Penteken_lep_eletbe_a_dohanyzasi_tilalom_Ausztriaban","timestamp":"2019. október. 31. 18:56","title":"Pénteken lép életbe a dohányzási tilalom Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70dd5d40-9229-431e-8004-43221823ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony azt írja, nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságok terjesztéséhez.\r

A formáció albuma idén jelenik meg, az első dal klipje, Maradj még! címmel a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges...","id":"20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22756285-a177-4080-b109-52df5f186b1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","timestamp":"2019. november. 02. 10:10","title":"\"Nincs része nélküled, s legalább te vagy az egész\" - Kollár-Klemencz-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christine Lagarde, aki francia pénzügyminiszterként, majd az IMF vezérigazgatójaként szerzett magának nevet a nemzetközi pénzvilágban, elfoglalta helyét az EU széfjénél, az Európai Központi Bank élén.","shortLead":"Christine Lagarde, aki francia pénzügyminiszterként, majd az IMF vezérigazgatójaként szerzett magának nevet...","id":"20191101_Az_europai_monetaris_politika_urnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9828dbe-5814-4dd9-b9ce-9291cebccfe4","keywords":null,"link":"/360/20191101_Az_europai_monetaris_politika_urnoje","timestamp":"2019. november. 01. 21:10","title":"Hivatalba lépett az európai monetáris politika első úrnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy a neveltetésük, az életkörülményeik határozzák-e meg.","shortLead":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy...","id":"201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc79b24-3cd6-474f-93df-21742187ab49","keywords":null,"link":"/360/201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","timestamp":"2019. október. 31. 13:00","title":"Váratlanul kiderült, hogy a gének is befolyásolják, ki megy el jobb munkahelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]