[{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","shortLead":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","id":"20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d5b830-afc6-4c5e-ae96-294fea6001a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","timestamp":"2019. november. 04. 07:54","title":"Baleset miatt lezárták a budai alsó rakpart egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e706a49-e680-4426-8ef7-d85abe1e1fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2019. november. 03. 06:41","title":"Családi ereklye: új gazdára vár ez a balatonkenesei kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó-élvonalban szereplő Paks vezetősége menesztette a csapat nyáron érkezett vezetőedzőjét, Szivics Tomiszlavot.","shortLead":"A labdarúgó-élvonalban szereplő Paks vezetősége menesztette a csapat nyáron érkezett vezetőedzőjét, Szivics Tomiszlavot.","id":"20191103_Kiraktak_a_Paks_edzojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb305cce-47d8-4e19-b537-e4029a09cc42","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Kiraktak_a_Paks_edzojet","timestamp":"2019. november. 03. 13:02","title":"Kirakták a Paks edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne az a vágy, hogy mindenképpen bebizonyítsa magáról, hogy ő valaki. Jótékonysági előadásokkal járja az országot. Saját produkcióban jegyzett színházi one man show-ja, a Hogyan értsük félre a nőket? az együttélés szépségeit és nehézségeit taglalja. Filmterveket, rendezői ambíciókat dédelget magában, és ingyen készít fel hátrányos helyzetű fiatalokat a színészképzős felvételire. Csányi Sándorral beszélgettünk. ","shortLead":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne...","id":"20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc97421-cfe1-4c9c-86ce-740865be5767","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","timestamp":"2019. november. 04. 15:05","title":"Csányi Sándor: Szerintem a férfi egy fantasztikus találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]