[{"available":true,"c_guid":"d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","id":"20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72504d91-736a-4f2d-97e5-df352d39fe50","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","shortLead":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","id":"20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0140ec-159a-45cd-9cd9-0aa158f247c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Irán folytatja az atomfegyvergyártást, de hajlandó leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja meghagyni a hackereknek a lehetőséget, hogy átvegyék az irányítást a számítógép felett.","shortLead":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja...","id":"20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc74c5-0946-4f9c-aff3-be1d08046e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","timestamp":"2019. november. 04. 08:03","title":"Üzent a Google önnek is: ha Chrome-ot használ, azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","shortLead":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","id":"20191105_erszenyes_pele_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26afb6a-a641-41fe-bd91-f3025c138a19","keywords":null,"link":"/elet/20191105_erszenyes_pele_kihalas","timestamp":"2019. november. 05. 13:12","title":"Költözniük kell az erszényes peléknek, vagy kihalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. 