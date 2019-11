Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha mégsem követné a hétköznapi tapasztalás ezeket a trendeket. Fogyni is, izmot építeni is azonnal kell, gyászolni elég lesz két hét – jó, akkor négy –, a szülés utáni csúcsformára pedig legfeljebb néhány hónap jut, aztán irány a munka.","shortLead":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha...","id":"20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268f4553-02be-4931-8a18-541c38d7e6c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","timestamp":"2019. november. 06. 09:30","title":"Ó, ráció, regeneráció. A felépülés ideje: hiányjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához. Úgy vélik, ha az országok 2016 és 2030 között tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz, a tengerszint akkor is 20 centimétert fog emelkedni 2030 januárjáig.","shortLead":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7be94-6ea8-454a-a23e-696a13bfa495","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","timestamp":"2019. november. 05. 13:03","title":"Most már hiába tartjuk be a klímaegyezményt, úgy is 20 centimétert emelkedhet a tengerek vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel is.\r

\r

","shortLead":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel...","id":"20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512cd2aa-712d-488f-97a6-541cb10887f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","timestamp":"2019. november. 05. 06:15","title":"Óriási az adóelkerülés az út menti gyümölcsárusoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","shortLead":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","id":"20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b9904-afa1-4804-9657-fbceceef9a03","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","timestamp":"2019. november. 05. 10:28","title":"Ambrus Attila visszajárt a börtönbe, most kitiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már fotót is lehetett látni arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S11 kamerája, a jelek szerint nem biztos, hogy az kerül majd a telefonba.","shortLead":"Bár már fotót is lehetett látni arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S11 kamerája, a jelek szerint nem biztos...","id":"20191105_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dccd325-f8ba-4a39-be75-ce5f577121bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera_android","timestamp":"2019. november. 05. 12:33","title":"Izgalmas dolgot pletykálnak a Samsung Galaxy S11-ről, most épp a kamerájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Alakuló ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára főpolgármester-helyetteseket választottak és döntöttek a fizetésekről, megemelt végkielégítést adtak Tarlós Istvánnak, antikorrupciós programot fogadtak el, valamint döntöttek a Liget-projektről, a Római-partról, a Szent István-szoborról, a rabszolgatörvényről és a kílmavészhelyzetről is. Élőben a Városházáról.","shortLead":"Alakuló ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára főpolgármester-helyetteseket...","id":"20191105_Munkahoz_lat_Karacsony_es_Budapest_uj_vezetese_kihirdetik_a_klimaveszhelyzetet__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5de-0dad-4854-90b8-d498b635504c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Munkahoz_lat_Karacsony_es_Budapest_uj_vezetese_kihirdetik_a_klimaveszhelyzetet__ELO","timestamp":"2019. november. 05. 11:33","title":"Klímavészhelyzetet hirdetett Karácsony Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","shortLead":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","id":"20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888178e-df71-4d5c-a756-4092bfc69d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 05. 17:32","title":"Kiszáll az Átlátszó kiadójából az egyik alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]