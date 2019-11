Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","shortLead":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","id":"20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b0e07a-b0ec-45ef-9502-686537c8d9d6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","timestamp":"2019. november. 06. 12:50","title":"Meglepő leletekre bukkantak a régészek egy izraeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan kerültek összetűzésbe a hatalommal és miként hatott ez az alkotásaikra. Aknay János és ef Zámbó István is visszaemlékezik a közös múltra. ","shortLead":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan...","id":"201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ea5d0-db8f-44ff-84b6-2ffd9fd185c1","keywords":null,"link":"/360/201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","timestamp":"2019. november. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Kitartó tagadás két hónap, beismerő vallomás két év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott csúcsmobilját, a Mi CC9 Prót.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a91225-615b-4739-a127-25513437d990","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","timestamp":"2019. november. 05. 15:03","title":"Óriási akkumulátorral és 108 megapixeles kamerával itt a Xiaomi eddigi legütősebb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint.\r

Soproni Tamás, Baranyi Krisztina és a DK nem szavazta meg az erről szóló előterjesztést.\r

","shortLead":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése...","id":"20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d1bb6-2ca0-4483-bedf-aa8aa4c15440","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 13:48","title":"Megszavazták: dupla végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","shortLead":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","id":"20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1b153-699f-41ba-96bf-cda72ac3a27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","timestamp":"2019. november. 06. 19:35","title":"Szociális tűzifaként osztogatják a luxusszálló miatt kivágott fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0772e5ce-341c-43b6-b73a-644b91e73e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket a TEK fogta el.","shortLead":"A szervezőket a TEK fogta el.","id":"20191106_Veresre_marcangoltak_egymast_a_kutyak_a_mohacsi_allatviadalon_eliteltek_a_szervezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0772e5ce-341c-43b6-b73a-644b91e73e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb58a5-87cb-462f-b0a5-0cac3e9f8250","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Veresre_marcangoltak_egymast_a_kutyak_a_mohacsi_allatviadalon_eliteltek_a_szervezoket","timestamp":"2019. november. 06. 18:35","title":"Véresre marcangolták egymást a kutyák a mohácsi állatviadalon, elítélték a szervezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]