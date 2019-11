Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","shortLead":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","id":"20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5025f816-82ca-46c5-8b57-cc0dce7369e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","timestamp":"2019. november. 05. 10:47","title":"A világ összes mézének harmadát eszik meg az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9498da6-3651-416f-bd82-607c1ee7d2ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen mindeközben hivatalos felkérést küldött a brit miniszterelnöknek, hogy delegáljon egy vagy több brit uniós biztosjelöltet.","shortLead":"Ursula von der Leyen mindeközben hivatalos felkérést küldött a brit miniszterelnöknek, hogy delegáljon egy vagy több...","id":"20191106_Romania_ket_szemelyt_is_javasol_europai_biztosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9498da6-3651-416f-bd82-607c1ee7d2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d674e-942c-46f7-9c52-92fce37ed400","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Romania_ket_szemelyt_is_javasol_europai_biztosnak","timestamp":"2019. november. 06. 14:41","title":"Románia két személyt is javasol európai biztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5eb5df-bb9e-40f8-99b2-503b1b4d1877","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok munka és sok vita vár Budapestre és a kormányra, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Karmelita kolostorban részt vett a kormányülésen. A Liget-projektben egyezség született Budapest és a Fidesz-kormány között, de az még nagy kérdés, lesz-e atlétikai stadion a fővárosban.","shortLead":"Sok munka és sok vita vár Budapestre és a kormányra, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Karmelita...","id":"20191106_Karacsony_Budapesttorvenyt_kert_de_Orban_lesoporte_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5eb5df-bb9e-40f8-99b2-503b1b4d1877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd2b38-0b98-4835-856a-3d6c3b417af4","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Karacsony_Budapesttorvenyt_kert_de_Orban_lesoporte_ezt","timestamp":"2019. november. 06. 10:12","title":"Karácsony Budapest-törvényt kért, de Orbán lesöpörte ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket brit szakemberek a Gastroenterology című folyóiratban.","shortLead":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket...","id":"20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff73579-4331-4427-9ab5-f50881185f4f","keywords":null,"link":"/360/20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Ha nem lisztérzékeny, ne üljön fel a gluténparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel is.\r

\r

","shortLead":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel...","id":"20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512cd2aa-712d-488f-97a6-541cb10887f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","timestamp":"2019. november. 05. 06:15","title":"Óriási az adóelkerülés az út menti gyümölcsárusoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]