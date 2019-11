Ahogy egy évvel korábban, úgy most is a Mol a legnagyobb árbevételű magyar cég. A HVG idén is elkészítette a legnagyobb vállalatok Top 500-as listáját a 2018-as árbevételek alapján, ezen az első 5 helyezett pontosan ugyanaz az öt cég, ugyanabban a sorrendben, mint tavaly. A listán szereplő cégek bevétele egy év alatt 5 ezer milliárd forinttal nőtt, de ebből 1,5 ezer milliárdot csak a tíz, olajjal és gázzal kereskedő vállalat hozott össze, nagyrészt az olaj drágulása miatt.

A Mol nem csak első maradt, hanem ez lett a cég, amelynek a bevétele a legnagyobbat nőtt, bő 1000 milliárd forinttal. A második legnagyobb, 388 milliárd forintos ugrás az MVM-é. A két legnagyobb vesztes az amerikai holdingközpont döntése alapján 329 milliárd forint mínuszt elkönyvelő GE Hungary Kft., valamint a 88 milliárdos mínusszal záró Teva Gyógyszertár Zrt.

A tíz legnagyobb árbevételű magyar cég 1. (egy éve 1.) Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

2. (2.) Audi Hungaria Zrt.

3. (3.) MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

4. (4.) Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

5. (5.) Flextronics International Kft.

6. (7.) Wizz Air Hungary Zrt.

7. (17.) Magyar Földgázkereskedő Zrt.

8. (6.) Samsung Electronics Magyar Zrt.

9. (10.) Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

10. (8.) Magyar Suzuki Zrt.

Részletek és a teljes Top 500 listája az e heti HVG-ben.