Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi ügyeit. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi...","id":"20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443137e-0101-4bd7-93cf-d1e1b112a221","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. november. 09. 21:18","title":"Az LMP-nél is kiverte a biztosítékot Czeglédy megbízása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon.","shortLead":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget...","id":"20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e7634-95c2-4276-8ada-712ee62a5e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","timestamp":"2019. november. 08. 11:03","title":"Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","shortLead":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","id":"20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab59df1-49f2-4614-a3ab-1c58d78a047a","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","timestamp":"2019. november. 08. 11:52","title":"Az Astorián és a Gellért-hegyen is garázdálkodott az öttagú rablóbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek becsületét. Kadirov, aki gyakorlatilag már részben bevezette a kaukázusi köztársaságban az iszlám törvénykezést, a muszlim szélőségesek által fenyegetett közel-keleti keresztényekért Orbán Viktorral együtt aggódó orosz államfő, Vlagyimir Putyin legjobb híve és szövetségese.","shortLead":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek...","id":"20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75462e3c-84fe-4db4-8269-8a91b4d417d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","timestamp":"2019. november. 09. 10:37","title":"Putyin csecsenföldi szövetségese szerint halál jár az internetes rágalmazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar úszónak nem sikerült ledolgoznia hátrányát az ausztrál Cate Campbell-lel szemben, így összetettben a második helyen végzett az úszók világkupa-sorozatában, amely Dohában zárult.","shortLead":"A magyar úszónak nem sikerült ledolgoznia hátrányát az ausztrál Cate Campbell-lel szemben, így összetettben a második...","id":"20191110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_masodik_hely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10c249e-cd92-49a1-9f48-028a61d831dd","keywords":null,"link":"/sport/20191110_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_masodik_hely","timestamp":"2019. november. 10. 08:18","title":"Hosszú másodikként zárta a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]