A Humánpolitika.com közhasznú Egyesület és az All You Can Move SportPass 2019-ben megalapította a beneFIT Prize programot. A cél azoknak a kis-, közép-, és nagyvállalatoknak a díjazása és bemutatása, amelyek a munkavállalói egészségprogramokra a társadalmi felelősségvállalás részeként tekintenek – írja közleményében a szervezet. Ezek a cégek hozzájárulnak a munkaerő elvándorlásának megállításához, jelentősen javítanak saját munkaerőpiaci pozíciójukon, és erősítik a cégük iránti lojalitást a dolgozókban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Menczer Tamás nyitotta meg a BeneFIT Prize díjátadóját. Beszédében elmondta, hogy Magyarországon is egyre kiélezettebb verseny van a munkaerőért, a dolgozók lojalitásáért. Menczer szerint ma különösen aktuális, hogy a döntéshozók tudatosan tegyenek a munkavállalók testi-lelki egészségéért. Ezért üdvözölte a BeneFIT Prize kezdeményezést, melynek célja túlmutat a vállalatok díjazásán, az igazi nyertesek a munkavállalók.

A vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni – mondta a díj alapítója, dr. Mihalik Zsuzsa. A vállalati egészségkultúra nemcsak az egyén szintjén jelenik meg – ahol produktívabb, kreatívabb, motiváltabb és kevesebbet betegeskedő munkavállalót eredményez –, hanem értékteremtő spirálként is megjelenik a vevői oldalon mint pozitívabb brand-image, illetve mint jobb minőségű szolgáltatás. Pénzügyi szinten pedig nagyobb bevétel és kisebb költség jelentkezik, azaz magasabb lesz a jövedelmezőség – tette hozzá dr. Mihalik Zsuzsa. Kiemelte továbbá, hogy a vállalati egészségkultúrák kialakításának köszönhetően makroszinten sokkal egészségesebb és boldogabb társadalmat lehet teremteni.

A felhívásra összesen 97 cég jelentkezett, amelyből 50 pályázat lett shortlistes, így összesen 300 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek. A szakmai díjak odaítéléséről független bírálóbizottság döntött.

A díjazott vállalatok – amelyek a legtöbbet tesznek a dolgozóikért – a díjátadón egy iparművész által készített, szívet ábrázoló szobrot kaptak. Kisvállalati kategóriában az Interticket Kft., középvállalati kategóriában a Swicon Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., míg nagyvállalatként a Vodafone lett a nyertes. A közönség is szavazhatott azokra a vállalatokra, amelyek egy-egy microsite-on mutatták be, hogy miért is jó náluk dolgozni, milyen náluk a munka világa. A közönségdíjat kisvállalati kategóriában az Online Comparison Shopping Kft. kapta, a Marso Kft. nyert a középvállalati kategóriában, míg nagyvállalatként a Borsodchem nyert.

Különdíjakkal azokat értékelte a szakmai zsűri, akik egy-egy szegmensben alkottak kiemelkedőt. A mentál wellness területen a Digic Pictures Kft. győzött, a biztosítások területén a dm Kft., a sportolás-rekreáció díját az Adevinta CMH Kft. nyerte el, az ökobarát kategória különdíjasa a Zwack Uniqum Nyrt. lett, az egészségügyi prevenció témakörében az Unilever Magyarország Kft. lett a legjobb, az edukáció terén a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza bizonyult a legjobbnak, a családbarát kategóriát szintén a Bethesda nyerte el, a munkakörnyezet pedig az ExxonMobil Üzletsegítő Központnál a legideálisabb. BeneFIT Ambassadort is választott a zsűri, a Bergmann Könyvelő Iroda alkalmazottja, Both Szabolcs lett a díj nagykövete.