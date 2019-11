Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre vágyik.","shortLead":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre...","id":"20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1d4ff-e1fa-4dfc-8f14-c2c61e29f9e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","timestamp":"2019. november. 13. 12:03","title":"India kijelölte az új úti célt: irány a Vénusz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elkészítették a Formula–1 történetének első fenntarthatósági tervét, amely számos intézkedés mellett azt a célt tűzte ki, hogy a sportág 2030-ig nullára csökkenti a szénkibocsátást, és így kisebb ökológiai lábnyomot hagy majd maga után.","shortLead":"Elkészítették a Formula–1 történetének első fenntarthatósági tervét, amely számos intézkedés mellett azt a célt tűzte...","id":"20191112_karbonsemlegesseg_klimavedelem_forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d7296c-9718-491e-bee2-46d7984097c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karbonsemlegesseg_klimavedelem_forma1","timestamp":"2019. november. 12. 13:01","title":"Karbonsemlegessé teszik az F1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","shortLead":"A legtöbb kínai elektromos autótól eltérően ez a mintegy 8 millió forintos modell hozzánk is el fog jutni.","id":"20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e308418-40e5-43f9-a65b-f9f2732ce61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6728-fd80-46d9-8d51-ea89b74cc73f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_ime_az_elso_kinai_villanyauto_ami_meghodithatja_europat","timestamp":"2019. november. 12. 11:21","title":"Íme az első kínai villanyautó, ami meghódíthatja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának, a Buzz-nak adja át. 