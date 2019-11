Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","shortLead":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","id":"20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e52f8e-66f0-437d-9f7b-1a6a4fb1d530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","timestamp":"2019. november. 14. 13:36","title":"Matolcsy leírta, szerinte hogyan kellene helyrehozni a kudarcot valló eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos laptopot gyártó cég az olcsó nyílt forráskódú mobilok piacára is betörne. Néhány napon belül előrendelhető a PinePhone, de csakis bátraknak és Linux-elkötelezetteknek ajánlható.","shortLead":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos...","id":"20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d37ddcc-cd1d-4a6a-a3b9-a4da4e2a63ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","timestamp":"2019. november. 14. 08:03","title":"Holnap érkezik egy igazán olcsó és izgalmas telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","id":"20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d7c85-8038-4c0e-9c61-781fb968fd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","timestamp":"2019. november. 13. 05:40","title":"Jó évet zár a budapesti Nagybani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7043b84-b0fe-4eb4-ae2c-f007160a4410","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csehország 12 amerikai helikoptert vásárol, a tranzakció ára 12,6 milliárd korona (163,8 milliárd forint). A cseh védelmi tárca erről a döntéséről kedden tájékoztatta a kormányt - jelentette be a keddi kormányülés után Lubomír Metnar cseh védelmi miniszter.","shortLead":"Csehország 12 amerikai helikoptert vásárol, a tranzakció ára 12,6 milliárd korona (163,8 milliárd forint). A cseh...","id":"20191112_Csehorszag_amerikai_katonai_helikoptereket_vasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7043b84-b0fe-4eb4-ae2c-f007160a4410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc0e38-40a0-4c9a-a8d1-d8cf631afd02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Csehorszag_amerikai_katonai_helikoptereket_vasarol","timestamp":"2019. november. 12. 20:20","title":"Csehország amerikai katonai helikoptereket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők...","id":"20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc22e0b-8cb3-4e5d-ac8e-0bcf53764f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","timestamp":"2019. november. 13. 20:38","title":"Kocsis Máté: Anarchisták, sorakozó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]