Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","shortLead":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","id":"20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84503c1-265d-4a8a-b16a-5af21c44f4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","timestamp":"2019. november. 14. 11:49","title":"A Corvinus professzora szerint a mai diákok olyanok, mintha magyarul beszélő külföldiek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","shortLead":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","id":"20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13536f54-9568-41cd-bc0c-fb89aa949180","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","timestamp":"2019. november. 13. 05:51","title":"Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos Szikszónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önbíráskodó testvérpár még a sértett feleségét is bántalmazta.","shortLead":"Az önbíráskodó testvérpár még a sértett feleségét is bántalmazta.","id":"20191113_Veletlenul_osszevertek_egy_ferfit_Matraderecsken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca75b3-2ad3-4225-af39-3ac3a5c0bcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Veletlenul_osszevertek_egy_ferfit_Matraderecsken","timestamp":"2019. november. 13. 10:39","title":"Tévedésből vertek össze egy férfit Mátraderecskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog miatt is érdekes.","shortLead":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog...","id":"20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5780359-7618-4e9a-875a-6f109f2830d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","timestamp":"2019. november. 12. 21:42","title":"Kapcsolja be a számítógépét, megjött rá az új Windows 10-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","shortLead":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","id":"20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bd2eb2-7ddd-4154-9e94-77b2570b2698","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","timestamp":"2019. november. 12. 13:47","title":"Már itthon is árul műhúsos burgert a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél.","shortLead":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb...","id":"20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf285403-be90-40a9-ac8f-5abc1bfb32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","timestamp":"2019. november. 14. 08:52","title":"Létszámstopot rendeltek el a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől.","shortLead":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04a5ab-26f0-41a5-9bcc-f929d1ab9458","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]