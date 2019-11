Politikamentes verziót dob piacra az UNO kártyajátékból a Mattel - írja a CNN.

Az UNO Nonpartisant a 2020-as amerikai elnökválasztásra való tekintettel adják ki, ebből a verzióból ugyanis hiányoznak a piros és a kék lapok (a republikánus és a demokrata párt színei), ezeket naracssárga és lila kártyákkal helyettesítették, viszont szerepel a pakliban egy speciális vétókártya áthúzott "politics" felirattal, ha ezt valaki bedobja, akkor a következő körből kimaradhat, és témát is kell váltani, így elejét lehet venni az elmérgesedő politikai vitáknak.

A speciális verziót a Mattel direkt a november 28-i hálaadás előtt adta ki, ekkor ugyanis a családi találkozókon is sokszor elő szoktak kerülni politikai témák, a viták pedig akár el is mérgesedhetnek. A vétókártyát ilyenkor akár a vacsoraasztalnál is be lehet vetni.

A politikamentes verziót az Egyesült Államokban a Walmart-üzletekben lehet kapni 5,99 dollárért, vagyis mintegy 1800 forintért.