[{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért, hogy jelentősen csökkenthessék havi számlájuk összegét.","shortLead":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért...","id":"20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c9550-24bc-435a-868b-bf44cbd6f1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","timestamp":"2019. november. 22. 08:03","title":"Van egy új szolgáltatás a Telenornál, 10-50 százalékos kedvezményt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell tenni a bocsánatkérést a Kormany.hu-ra a 2017-es nemzeti konzultációban szereplő valótlanságról.\r

","shortLead":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell...","id":"20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5e159f-b2de-4eab-941d-996b508ea459","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 12:53","title":"A Kúria is kimondta, a kormánynak 30 napon át kell az oldalán bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította az eredménymegállapító határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet.","shortLead":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította...","id":"20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20df1f-964b-423d-91d2-d3775b31b7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","timestamp":"2019. november. 20. 18:16","title":"Több mint egy hónap után megvan a roma nemzetiségi választás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","shortLead":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","id":"20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c93bd-58aa-4fc3-addd-8034b8d66714","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","timestamp":"2019. november. 21. 11:52","title":"Gulyás Gergely: Gothár Péter méltatlanná vált minden kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","id":"20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31613b1-9473-48de-a85e-6152f2a9bc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","timestamp":"2019. november. 21. 13:03","title":"A Facebookon óriási sikere lenne a funkciónak, amit épp most vezet be a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","shortLead":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","id":"20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed32ec2-e136-458f-8e1b-4684c7970d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","timestamp":"2019. november. 21. 08:20","title":"Ezekben a budapesti kerületekben vannak a legolcsóbb új lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]