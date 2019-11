Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa8c2c0-f2e5-424f-982d-55a22093ec90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk szerint az egyikük még le is köpte az egyik felvétel készítőjét.","shortLead":"Olvasónk szerint az egyikük még le is köpte az egyik felvétel készítőjét.","id":"20191122_tujazas_4_6_villamos_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c2c0-f2e5-424f-982d-55a22093ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a80363-369e-444d-b08b-586f03e54d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_tujazas_4_6_villamos_bkk","timestamp":"2019. november. 22. 22:06","title":"Négy fiatal tujázott a 4-es, 6-os villamos hátuljába kapaszkodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ded85db-813e-471f-b5c5-54fa7764f834","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Viszont a volt miniszterelnök a legismertebb.","shortLead":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Viszont a volt miniszterelnök a legismertebb.","id":"20191122_Momentumos_politikusok_a_legnepszerubbek_az_ellenzeki_oldalon_elozik_Karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ded85db-813e-471f-b5c5-54fa7764f834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b202d4b1-d102-4141-bb19-60efd76f93e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Momentumos_politikusok_a_legnepszerubbek_az_ellenzeki_oldalon_elozik_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 22. 06:00","title":"Momentumos politikusok a legnépszerűbbek az ellenzéki oldalon, előzik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","shortLead":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","id":"20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeee92-a37e-4074-808b-36f7ebeb18a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","timestamp":"2019. november. 22. 17:15","title":"Magyar szála is van a húsz tonna Milka-csoki elrablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","shortLead":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","id":"20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e3a79a-ff32-4c38-baab-7e35984e4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 21. 17:06","title":"Cukrokat találtak meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben. Budapest 2015-ben kitüntette őt a Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával - tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben...","id":"20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7fb93d-dfb0-4f17-ac2e-f89c9a3fa386","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","timestamp":"2019. november. 22. 19:11","title":"Karácsony megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]