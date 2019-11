Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak forrásokat bevonni – hangzott el a bank keddi sajtótájékoztatóján. A költözés óta 21 projekt finanszírozásáról született döntés, kettőt dobtak vissza, Magyarországon és Oroszországban. Hamarosan meglesz a végleges székházuk, de egyelőre nem árulják el, hol. Azt állítják, tényleg csak a bank elnöke és felesége kaptak teljes diplomáciai mentességet.","shortLead":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal...","id":"20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9440b020-be31-4bd1-9f4b-d0d82e6b40c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","timestamp":"2019. november. 26. 14:21","title":"A Moszkvából Budapestre költözött befektetési bank elutasított egy magyar és egy orosz projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis gyakorlatilag ingyenes áruhitelekkel. De minden esetben megéri ezt a megoldást választani? Megnéztük a lehetőségeket.","shortLead":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis...","id":"20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e47042-e93b-4788-bd77-c0d761dd14de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","timestamp":"2019. november. 27. 10:45","title":"Karácsonyi ajándék: tényleg a 0 százalékos THM értékű áruhitellel járunk a legjobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","shortLead":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","id":"20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f3542c-5cbc-4880-88e2-c1be300c7f93","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. november. 26. 11:37","title":"Lenny Kravitz lesz az egyik sztárfellépő a VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","shortLead":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","id":"20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7b824-10e9-4f12-a8e1-adf895fe57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","timestamp":"2019. november. 26. 13:10","title":"Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","shortLead":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","id":"20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8651cd6-0828-4002-abe4-9246ecd103bc","keywords":null,"link":"/elet/20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2019. november. 25. 21:52","title":"Kitüntette Trump a hős kutyát, amelyik segített likvidálni az Iszlám Állam vezérét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","shortLead":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","id":"20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf162f1-8a08-4472-bfbe-db446e59d6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","timestamp":"2019. november. 27. 18:33","title":"Fejre állt egy autó a Megyeri hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszor annyit fizethet Veszprém idén a tömegközlekedésért, mint tavaly, már a város tartalékjaihoz kell hozzányúlni.","shortLead":"Hatszor annyit fizethet Veszprém idén a tömegközlekedésért, mint tavaly, már a város tartalékjaihoz kell hozzányúlni.","id":"20191127_veszprem_tomegkozlekedes_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15ea4-94f8-4388-8d50-feac1d589b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_veszprem_tomegkozlekedes_busz","timestamp":"2019. november. 27. 07:42","title":"Milliárdos bukás lett a veszprémi tömegközlekedés átszervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjátadó gála helyi idő szerint hétfőn este lesz New Yorkban. Néhány órával a ceremónia előtt kérdeztük a legjobb színésznő kategória magyar jelöltjét.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél...","id":"20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c3d33-6253-45e8-a2cd-09aad56b0308","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:50","title":"Az Emmy-díjra jelölt Gera Marina: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]