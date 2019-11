Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","shortLead":"Ezt állapította meg egy cseh kutató, aki gépi tanulásra épülő technológiát alkalmazva tanulmányozta a művet.","id":"20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53af194-4437-4061-9924-66a1f9bd3fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_william_shakespeare_john_fletcher_viii_henrik_gepi_tanulas","timestamp":"2019. november. 25. 22:15","title":"Csak a felét írta Shakespeare az egyik fontos drámájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.","shortLead":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások...","id":"20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec29641-d166-46b9-8c74-e16b49cd25e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","timestamp":"2019. november. 25. 19:15","title":"Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal kidolgozottabbá teszi a játékban.","shortLead":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal...","id":"20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583202e3-aee6-4887-832b-c6508cd6217e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","timestamp":"2019. november. 27. 10:33","title":"Frissítették a Quake II-t, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat állít és csúsztat.

","shortLead":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat...","id":"20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977c1ed8-c592-4168-b55a-e795ffe52645","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","timestamp":"2019. november. 27. 06:55","title":"Külföldi jogászprofesszorok cincálták szét Varga Judit állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait), az intézmény igazgatója, Máté Gábor hallgatott. Az ügy kirobbanása óta most adott először interjút, amelyben elmondja, hogy bár jogilag szabályszerűen jártak el, hogy a zaklató nevét nem hozták nyilvánosságra azonnal, emberileg hibázott. Azt is leszögezte, hogy egy ilyen ügy miatt nem fog lemondani, a színészek megbíznak benne.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait...","id":"20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839e63a-cabe-4e9b-9081-bc2c6c77464d","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 27. 11:50","title":"Máté Gábor: Gothár Péter bajba sodorta a színházat és láthatóan engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","shortLead":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","id":"20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f026-4892-4783-821c-dca4429f6d26","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","timestamp":"2019. november. 27. 12:03","title":"Tom Hanks szembesült azzal, hogy nem ismeri fel mindenki (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis nem jutott eredményre.","shortLead":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis...","id":"20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcd09c-22e0-4f31-9d5f-37a7a0eb6995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","timestamp":"2019. november. 27. 12:38","title":"Megdöbbentően jó állapotban találtak rá egy 18 ezer éve elpusztult állatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]