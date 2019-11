„Most azonnal tiltsák be” – követelték többen is azokon a szegedi lakossági fórumokon, amelyeket pénteken, két helyszínen is tartottak a tiszai holtág kármentesítési programjának lebonyolítói. „Ki, és milyen hatósághoz fordulhat, hogy az agrárcég termálvizének szennyezését szüntessék meg?” – kérdezték többen is a fórumon jelen levő kormányhivatali szakemberektől és a projektet vezető vízügyi igazgatótól. Bizonytalan válaszokat kaptak a kérdezők, s bár szinte az összes hatóság jelen volt, éppen az engedélyt kiadó katasztrófavédelmi igazgatóság nem volt ott, a helyiek tüntetést terveznek.

A Szeged déli részén található, 18 kilométeres tiszai holtág egy szakasza súlyosan szennyezett, a káros anyagok forrásait már vagy két évtizede megszüntették, de máig maradt egyedüliként a magas fenoltartalmú termálvíz. Alig egy hete írt a hvg.hu arról, hogy az évtizedeken át Szeged szennyvízgyűjtőjének használt holtág rehabilitációjára, első körben vízgazdálkodási projektként kaptak a vízügyesek kétmilliárd forintot, majd menet közben kiderült, hogy jóval súlyosabb a szennyezés az iszapban, ezért átsorolták a projektet a kármentesítési programba, dupla pénzt szánva a holtágra. Az átminősítés már egy évvel ezelőtt megtörtént, de a lakosokat nem tájékoztatták arról, hogy hol tart a program, milyen szennyezéseket mutattak az újabb vizsgálatok, miként és főleg hol fogják az irdatlan mennyiségű szennyvíziszapot kezelni, letenni.

© hvg.hu

Ezért a városrészek civil szervezetei a saját szakállukra kutakodtak, szereztek meg dokumentumokat. Nyilván az előző, a vízgazdálkodási projekt adataihoz tudtak hozzájutni, ezekből derült ki, hogy a mederből kiemelt szennyvíziszapot a közvetlen közelükben tervezik kezelni, ez nagyjából 160 ezer köbméter szennyvíziszap elhelyezését jelenti, ami többszöröse annak a külföldinek, amit Székesfehérvárra szállítottak. A lakosok a jelenlegi projektről semmit nem tudtak, nőtt a feszültség.

Pénteken este talán ezért is szerveztek a projekt lebonyolítói egymás után két helyszínen fórumot. Mindkét helyen tömve volt a terem. A fórumon ott voltak a környezetvédelmi hatóság munkatársai, a vízügyi igazgató, és a tényfeltáráson és pilot teszten dolgozó Adept Enviro Kft szakemberei is. Ez utóbbiról írtuk legutóbb, hogy Mészáros Lőrinc testvére tulajdonába került májusban, majd szeptemberben nyerte el a négymilliárdos projekt 260 millió forintos, tényfeltárásra kiírt közbeszerzését. Most kitettek magukért, három szakembert is küldtek a fórumra.

A szennyvíziszap marad, mert máshol nem fér el

A fórumon a céget olyan szakemberek képviselték, akik elismertek a szakmában, köztük például, Andó József, az MTA kandidátusa, aki a vörösiszap-katasztrófa utáni kármentés tényfeltárásában is közreműködött. Andó a technológiát ismertette, amivel a gigamennyiségű szennyvíziszapot kezelnék majd. A végső technológiát egy pilot programban kísérleteznék ki: a holtág egy szakaszát vízmentesítenék, ebből emelnének ki kilencszer 100 köbméter iszapot, ezt egy-egy kazettában helyeznék el, majd a módszerek tesztelése után döntenék el, hogy melyiket alkalmazzák nagyban. A teszt helyszínét az ATIVIZIG jelöli majd ki, ehhez egy fél hektáros terület szükséges, az pedig egy további kérdés, hogy a maradék irdatlan mennyiséget hol tennék le. Azt leszögezték a szakemberek, hogy

Magyarországon nincs olyan méretű veszélyes hulladékkezelő, amely ezt képes lenne befogadni, így a helyieknek bele kellene nyugodniuk, hogy a környéken kell ezt megoldani.

„Márpedig itt nem lesz szennyvíziszap-kezelő” – állt fel egy fiatal nő, aki családjával néhány éve költözött a kertvárosba. Végül a szennyvíziszap tervezett lerakója mellett élőknek rendezett fórumon nem derült ki, hogy most a hallottak után belenyugodtak-e, hogy az iszapkezelő az ablakuk alatt lesz, de az itt is felmerült, hogy legalább a termálvíz befolyást szüntessék meg.

© hvg.hu

Engedéllyel szennyez

A másik fórumon, amelyet a „dögtisza” közvetlen partján élőknek szerveztek, a termálvízszennyezés került a középpontba. Évek óta kilincselnek az itt élők, hogy ezt a szennyező forrást szüntessék meg, ennek soha semmilyen eredménye nem lett. Most is mindenki lepasszolta a kérdést, így a vízügyi igazgató, a kármentesítéssel foglalkozó cég, de a kormányhivatal környezetvédelmi főosztályvezetője is.

„Mondja meg valaki, hogy kinek van joga kérni, hogy azonnal fejezze be a cég a szennyezést, és melyik hatóság felel ezért” – zárta volna rövidre a témát az egyik felszólaló. Nehezen, de jött a válasz a vízügyi igazgatótól, hogy 2013 óta a katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik a vízjogi engedélyeztetés, így náluk kell kilincselni.

Pont ez a hatóság nem volt ott egyik fórumon sem.

A városrészek civil szervezetei azért már korábban is forgolódtak, így megtudták hivatalos úton is, hogy az agrárcég, a Floratom Kft ideiglenesen, a fenol megengedett határértékének többszörösére kapott engedélyt. Ez az engedély addig szól, amíg a projekt kivitelezése meg nem kezdődik. Ezt követően sincsenek arra tervek, hogy visszasajtoló kutat építene a társaság, hanem az uniós forrásból, a programra biztosított pénzből építenek majd vezetéket, amely a fenolos termálvizet a helyi szennyvíztisztítóba vezeti, vagy ha ide már nem fér, akkor a Tiszába.

© hvg.hu

A második, a „dögtisza”, vagy Feketevíz partján élőknek szervezett fórumra elmentek többen is az előző gyűlés résztvevői közül. Itt a két ellentétes érdekeltségű csoport közös forrpontja a termálvízszennyezés volt. „Ha kell, a cég bejáratánál fogunk tiltakozni” – egyeztek meg a résztvevők. Egy fiatal vállalkozó, aki a rózsaszínű víz közvetlen partján lakik, arra próbált a jelenlévő szakemberektől választ kapni, hogy a fenoltartalom, amely a termálvízzel kerül a „kertjébe”, veszélyes-e a levegőbe párologva az egészségre. Nem kapott megnyugtató választ, az egyik szakértő azt mondta, hogy be kell méretni, mert tényleg veszélyes lehet.

Az ideiglenes engedéllyel rendelkező agrárcég egyébként nemrégiben, konzorciumban a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt-vel, és a Neumann János Egyetemmel közösen nyert milliárdos pályázatot a stressztoleráns zöldségfajták nemesítésére. Korábban a hvg.hu is kereste az egyébként a hazai kertészetek egyik legjelentősebb cégének vezetőjét, hogy a visszasajtolásról kérdezzük. A vezérigazgató akkor azt mondta, hogy az alföldi porózus talajokba való visszasajtolás, lehetetlen. Közben Szegeden éppen zajlik az a beruházás, amellyel 27 ezer panellakás távfűtését állítják át termálvízre úgy, hogy visszasajtolókat is építenek.

Bárhogy is döntenek a tiszai holtág mellett élők, tüntetnek, vagy sem, pár hónap múlva, amikor vélhetően elkezdik a kármentesítő program kivitelezését, az engedélyt is bevonja a hatóság, amely eddig hagyta, hogy az amúgy is lepusztult holtágba beleeresszék a szennyezést.