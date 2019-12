Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig a tüntetők egészen mást mondtak. Videós riportunk a szombati pedagógustüntetésről.","shortLead":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig...","id":"20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c07eef-7e58-4596-91e2-49c7b6e78959","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","timestamp":"2019. november. 30. 17:30","title":"Üzentek a tüntetésen a kormánynak: Szeretnénk a boomerek szarvát letörni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd","c_author":"B.I. - Cz. F. - N.R.","category":"kultura","description":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út vezette a Pink Floydot a koncept-lemezig, hogyan hullott szét a zenekar, és azt is, miért nem tudunk leszakadni az albumról. Szubjektív születésnapi köszöntő. ","shortLead":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út...","id":"20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c588e15b-9363-4af5-84c1-0ee1f994e4ae","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","timestamp":"2019. november. 30. 17:00","title":"Van odakint valaki? 40 éves a Pink Floyd csúcsműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae87b32-b056-4bd8-919c-5f55c346355c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 117 ezer euróért (39 millió forint) kelt el pénteken a Drouot árverési háznál Párizsban I. Napóleon csizmája, amelyet a francia császár a Szent Ilona szigetén töltött száműzetésében viselt - közölte az árverést szervező Binoche és Giquello cég.","shortLead":"Több mint 117 ezer euróért (39 millió forint) kelt el pénteken a Drouot árverési háznál Párizsban I. Napóleon csizmája...","id":"20191129_117_ezer_euroert_vettek_meg_Napoleon_csizmajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae87b32-b056-4bd8-919c-5f55c346355c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ec783f-0063-4246-842e-e47b8dbfe0e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_117_ezer_euroert_vettek_meg_Napoleon_csizmajat","timestamp":"2019. november. 29. 20:06","title":"117 ezer euróért vették meg Napóleon csizmáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős megtakarítást és tisztább környezetet ígér.","shortLead":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős...","id":"201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11810cb5-fafb-4d6a-9547-09a4f5a46e52","keywords":null,"link":"/360/201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","timestamp":"2019. november. 29. 15:00","title":"Az okostechnológiák menthetnek meg attól, hogy belefulladjunk a szemétbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df92095-c9a9-40a6-b8f4-f5dc82fbf36c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar mentőszolgálatnak megtetszett Elon Musk Cybertruckja és elkészítette a saját verzióját belőle. Parádés lett a végeredmény.","shortLead":"A magyar mentőszolgálatnak megtetszett Elon Musk Cybertruckja és elkészítette a saját verzióját belőle. Parádés lett...","id":"20191129_Igy_nezne_ki_magyar_mentokent_a_Cybertruck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df92095-c9a9-40a6-b8f4-f5dc82fbf36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80bf5-54c2-44a5-93ed-4c940c947d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Igy_nezne_ki_magyar_mentokent_a_Cybertruck","timestamp":"2019. november. 29. 20:33","title":"Így nézne ki magyar mentőként a Cybertruck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont egy igazságügyi miniszter ne mondjon valótlant – erről beszélt a Klubrádióban Ungváry Krisztián történész, miután Varga Judit megpróbálta kimagyarázni apjának titkosszolgálati múltját. Azt is elmondta, miért nem tud jelenleg állami szervezetnél dolgozni, így hogyan lett valószínűleg az egyetlen történész, akit „a szabad piac tart el”.\r

\r

","shortLead":"Pont egy igazságügyi miniszter ne mondjon valótlant – erről beszélt a Klubrádióban Ungváry Krisztián történész, miután...","id":"20191129_Ungvary_A_NERben_nekem_nem_adna_allami_szervezet_allast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95ca185-47bc-4009-b23e-e4eb1fdbd26d","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Ungvary_A_NERben_nekem_nem_adna_allami_szervezet_allast","timestamp":"2019. november. 29. 13:39","title":"Ungváry: A NER-ben nekem nem adna állami szervezet állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]