[{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhat a keleti nyitás, az egykori KGST újabb bankját hozhatják Magyarországra.","shortLead":"Folytatódhat a keleti nyitás, az egykori KGST újabb bankját hozhatják Magyarországra.","id":"20191203_Budapestre_koltozhet_meg_egy_bank_Moszkvabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53381d5-71ef-4067-a5a6-8f3e00e70cf6","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_Budapestre_koltozhet_meg_egy_bank_Moszkvabol","timestamp":"2019. december. 03. 07:07","title":"Budapestre költözhet még egy bank Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra. Az Amazon azóta levette a termékeket. ","shortLead":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra...","id":"20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c75729-a521-4227-913f-4c95acf1f4f1","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","timestamp":"2019. december. 02. 10:41","title":"Ízléstelen, Auschwitz-tematikájú karácsonyi díszeket árultak az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","shortLead":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","id":"20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a806fd3-398f-4343-8ca8-832de43be3eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","timestamp":"2019. december. 02. 12:21","title":"A II. kerületben ma senkit nem bírságolnak a parkolóőrök, inkább mindenki havat lapátol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","shortLead":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","id":"20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad70c5-e8bd-4984-845f-26a97dc440da","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","timestamp":"2019. december. 02. 19:36","title":"Áder kijelölte Handó Tünde utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","shortLead":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","id":"20191203_politico_2020_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30e611-d212-467b-b934-4208820d8e42","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_politico_2020_orban","timestamp":"2019. december. 03. 06:14","title":"Csak Greta Thunberg előzte meg Orbán Viktort a legnagyobb álmodozók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GDPR-nek köszönhetően nem a Facebook az egyetlen, amely a felhasználók adatait kezelheti, másnak is lehetőséget is kell adniuk rá. Mindez egy új funkció érkezését jelenti.","shortLead":"A GDPR-nek köszönhetően nem a Facebook az egyetlen, amely a felhasználók adatait kezelheti, másnak is lehetőséget is...","id":"20191203_google_fotok_facebook_kepek_fotok_adatmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6edbb0-1e14-4fa3-a9a4-47c6ffabc487","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_fotok_facebook_kepek_fotok_adatmentes","timestamp":"2019. december. 03. 08:03","title":"Hasznos másolós funkció jön a Facebookra, 2020-ban mindenkinél bekapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191202_Adventi_mesenaptar__december_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a612d7-f707-4f5e-a3cd-b48b1c32eb15","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Adventi_mesenaptar__december_2","timestamp":"2019. december. 02. 08:02","title":"Adventi mesenaptár - december 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","shortLead":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","id":"201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f4499e-d59a-4355-89f6-9b091db2f252","keywords":null,"link":"/360/201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","timestamp":"2019. december. 02. 13:00","title":"Aki sokáig szeretne élni, nem itthon van ehhez a legjobb helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]