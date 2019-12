Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff725427-44be-4ba2-99c3-c9a4bf186f96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ország történetében ez lesz az első alkalom, hogy élő személy részesül ilyen megtiszteltetésben.","shortLead":"Az ország történetében ez lesz az első alkalom, hogy élő személy részesül ilyen megtiszteltetésben.","id":"20191202_roger_federer_erme_tenisz_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff725427-44be-4ba2-99c3-c9a4bf186f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4ff39d-7c80-425c-a4d3-79109445ddd1","keywords":null,"link":"/sport/20191202_roger_federer_erme_tenisz_svajc","timestamp":"2019. december. 02. 17:59","title":"Emlékérmére sajtolják Roger Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","shortLead":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","id":"201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f273c77-eea7-4c0c-b9cc-02da117d31ff","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","timestamp":"2019. december. 02. 12:00","title":"A balladák kárpátaljai bolondjának új kötete is telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","shortLead":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","id":"20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba93ce-3758-4be1-8e3d-decdfdd67c18","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","timestamp":"2019. december. 02. 07:26","title":"Kizuhant a templomtoronyból az órát igazító magyarbánhegyesi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","shortLead":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","shortLead":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","id":"20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534db4a3-7a56-4250-9e6d-e3180902be23","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 07:57","title":"Kósa Lajos bocsánatot kért a nagy vihart kavart beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","shortLead":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","id":"20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f654-7836-4785-9070-bcb62ef26e1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","timestamp":"2019. december. 03. 19:03","title":"Odaadták David Leitch rendezőnek az új iPhone-t, elég jó lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás kapcsolatáról posztolt a volt kulturális államtitkár, Hosszú Katinka párjával utazik a vb-re. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás...","id":"20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962e34fa-c0c0-433d-a75b-ad233bf3124c","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","timestamp":"2019. december. 02. 17:30","title":"Radar360: Hókáosz a MÁV-nál, körözik a vizes vb egyik szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","shortLead":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","id":"20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38369e8a-4594-485f-8074-12c409e0b177","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","timestamp":"2019. december. 03. 08:13","title":"Az Oktatási Hivatal elárulta, hogyan lehet kibújni a kötelező iskoláztatás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]