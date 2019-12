Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","shortLead":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","id":"20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e57a02-9c48-4e62-b80f-a05601544b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","timestamp":"2019. december. 02. 20:58","title":"Újabb botrány az irodalmi Nobel-díj körül, távozott két külsős tag a bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","shortLead":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","id":"20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e988d7-81e8-4703-829d-3cff434b12bc","keywords":null,"link":"/elet/20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","timestamp":"2019. december. 03. 10:35","title":"Elpusztult az internet egyik leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni a dalszövegeket. Ebből a véletlenből egy több mint két évtizedes barátság lett, és számos közös munka. Az alig két évig létező és iszonyú sikereket elérő Jazz+Az zenekart január 17-én egy koncert erejéig újra összerántják. Interjú a szerzőpárossal.","shortLead":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni...","id":"20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a4304-4ce7-4e25-b550-e18ee14b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","timestamp":"2019. december. 02. 14:40","title":"Dés-Geszti: „Ez nem olyan, mint egy rossz kapcsolat, ez egy nyitott házasság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]