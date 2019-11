Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","shortLead":"Igyekeztek magyarázatot találni a rejtélyes esetre.","id":"20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f026-4892-4783-821c-dca4429f6d26","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tom_Hanks_szembesult_azzal_hogy_nem_ismeri_ot_mindenki","timestamp":"2019. november. 27. 12:03","title":"Tom Hanks szembesült azzal, hogy nem ismeri fel mindenki (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET szerint a Stantinko botnet most a YouTube-ot használja, hogy az áldozatok gépét megfertőzze. 