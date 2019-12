Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","shortLead":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","id":"20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55965a85-e147-4371-9b8b-32a457485344","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","timestamp":"2019. december. 04. 15:13","title":"Rómeó és Júlia története ihlette a Pirelli 2020-as naptárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","id":"20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8594ac-9e84-4fdc-8d23-207635f0b987","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","timestamp":"2019. december. 03. 14:12","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","shortLead":"Sok iskolában hónapok óta nem találnak takarítót, így maguknak kell megoldani a problémát.","id":"20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f14d7b-0575-42de-8a77-e263bce5dd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76802634-9a33-4974-bec4-a7e31f827490","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Nincs_eleg_takarito_a_diakok_takaritanak_tobb_iskolaban","timestamp":"2019. december. 03. 17:37","title":"Nincs elég dolgozó, a diákok takarítanak több iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","shortLead":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","id":"20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d845c-d0e9-41ec-865b-a72df211df79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","timestamp":"2019. december. 04. 15:58","title":"Az Európai Uniónak köszönheti mesés meggazdagodását Mészáros Lőrinc és Szíjj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és politikusok foglalkozzanak vele, hanem közgazdászok is. Akkor pedig máris izgalmasabb a felvetés, ha megpróbálják számszerűsíteni: tényleg félni kell a robotoktól?","shortLead":"A gondolat, hogy minden robotizálható és mindenki lecserélhető, elég ijesztő ahhoz, hogy ne csak újságírók és...","id":"20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3f29f0-75c5-41a9-bbbd-f5fd050ccd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174fc084-16ec-4c3b-83b9-799beb2410ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_robotok_automatizacio_munka_gepek","timestamp":"2019. december. 04. 07:00","title":"Így számolják ki, hogy a robotok elveszik-e a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","shortLead":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","id":"20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05238619-9955-4423-a73f-32d722c72b6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","timestamp":"2019. december. 04. 12:16","title":"Egy egyetemista tette influenszerré Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]