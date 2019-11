Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","shortLead":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","id":"20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171cffa9-2679-4e11-8ce3-e1d26c4dd049","keywords":null,"link":"/sport/20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","timestamp":"2019. november. 26. 21:42","title":"Még pályára sem lépett, de továbbjutott a Real Madrid ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","shortLead":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","id":"20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7b824-10e9-4f12-a8e1-adf895fe57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","timestamp":"2019. november. 26. 13:10","title":"Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","shortLead":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","id":"20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461d6c8-3afa-4a41-a247-ed5a753b5372","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","timestamp":"2019. november. 25. 11:39","title":"Kormányszóvivő: A klímavédelmi konzultációnak nem az a célja, hogy megtudjuk az emberek véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri génterápiás kezelést, amelyre közösségi adakozással gyűlt össze a szükséges 700 millió forint.","shortLead":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri...","id":"20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccc8b40-15fe-43a7-9b07-430c04e335da","keywords":null,"link":"/elet/20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","timestamp":"2019. november. 26. 17:19","title":"Beadták a 700 milliós gyógyszert a kis Leventének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","shortLead":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","id":"20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7783db8-3ed7-4aa6-9ec8-74f30c5b11cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","timestamp":"2019. november. 26. 07:59","title":"130 kilométer villannyal: ezt tudja a legújabb szemrevaló hibrid sportszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","shortLead":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","id":"20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435d75-6256-4cb1-9b24-51adc948b517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","timestamp":"2019. november. 27. 04:09","title":"Ittas tini autókázott egy rendszám nélkül kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok szerint a Wikileaks-alapító nagyon rossz állapotban van.","shortLead":"Orvosok szerint a Wikileaks-alapító nagyon rossz állapotban van.","id":"20191125_Julian_Assange_meghalhat_a_bortonben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60e5a3-4683-4691-bef6-ca00510e62c3","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Julian_Assange_meghalhat_a_bortonben","timestamp":"2019. november. 25. 11:23","title":"Julian Assange meghalhat a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]