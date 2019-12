Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin orosz és Volodomir Zelenszkij ukrán elnökön kívül jelen van Angela Merkel német kancellár és a vendéglátó Emmanuel Macron. A francia elnök orosz nyitása tette lehetővé a találkozót, melynek homlokegyenest ellenkező nézeteket kellene közös nevezőre hoznia.","shortLead":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin...","id":"20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b8105-e902-4d50-8669-c089bc697e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Először kerül szemtől szembe Putyin és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem is használ már ilyet, inkább az ehető poharakban hisz.","shortLead":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem...","id":"20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4de775-6089-4e36-b406-ff1c7e9bb1cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","timestamp":"2019. december. 10. 15:03","title":"Így is lehet: ehető pohárban érkezik a kávé az egyik légitársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek...","id":"20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195727b3-dc06-45e2-827c-c2fa165eb32d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","timestamp":"2019. december. 09. 12:47","title":"Telt ház lesz karácsonykor a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","shortLead":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","id":"20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078e1bc-069b-4566-85c5-2c9439ae6125","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","timestamp":"2019. december. 09. 11:35","title":"Bősz Anett beült a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ce7489-1018-44f6-9ffd-9d23a805ce09","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","timestamp":"2019. december. 09. 10:23","title":"Meghalt René Auberjonois, a Star Trek és a MASH sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6dd0a-e419-41fe-9783-13aa3aba415c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","timestamp":"2019. december. 09. 06:41","title":"Eladó egy 7 literes motorral szerelt szuperritka bálna Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]