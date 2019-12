Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború óta tartja magát. Ennél jobb karácsonyt mi sem tudunk elképzelni, ezért összegyűjtöttünk néhány tippet, hogy jó társaságban töltsék az ünnepeket.","shortLead":"Az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlandon művelik: szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd...","id":"20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66bd6625-091d-4686-9437-4466d7f3cfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c668d83-e89a-4699-9327-9b33e118908b","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Ertelmet_adunk_a_karacsonynak","timestamp":"2019. december. 10. 20:00","title":"Értelmet adunk a karácsonynak – a hvg.hu téli könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","shortLead":"A balatonalmádi kihelyezett frakcióülést számlázta ki a Hunguest Hotels a Fidesznek.","id":"20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceffda77-b778-4cd5-9a75-f78c6e204929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00368c8c-0cd5-4298-b291-2395dd0d56e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_fidesz_meszaros_lorinc_szallodalanc_balatonalmadi_frakcioules","timestamp":"2019. december. 10. 17:47","title":"28 milliót fizetett Mészáros Lőrinc szállodájának a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek a szakképzési rendszer átalakításának törvényi keretfeltételei – jelentette be közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca szerint osztrák mintára jobb, rugalmasabb, gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik az oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a tanulók.","shortLead":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek...","id":"20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9a97c-400b-49ae-90e9-bf461657e3de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","timestamp":"2019. december. 10. 15:54","title":"ITM: A piaci szintet is „elérheti” az óraadó tanárok bére a szakképzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb végeredményt ad.","shortLead":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb...","id":"20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25fba8c-efdd-460a-b730-31000716e471","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. december. 12. 10:33","title":"Úgy készít 3D-s modellt az Nvidia mesterséges intelligenciája, ahogy eddig nem lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó kiegészítője lehet az Apple okosórájának.","shortLead":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó...","id":"20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37939d1f-5277-4681-8f77-d7d1d9c702a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","timestamp":"2019. december. 11. 10:03","title":"80 éves bőr: csak néhány darab készült ebből a különleges Apple Watch-szíjból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191212_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12e7c15-2afa-46f8-8d36-eafa8e96c6c6","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360","timestamp":"2019. december. 12. 08:00","title":"Radar360: Sarokba térdepeltethetik Magyarországot, a telefonadatainkkal üzletelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított.","id":"20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd3832-67f6-45df-b106-0e465c5805d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_biogaz_uzem_felpec_elektromos_aram","timestamp":"2019. december. 10. 17:38","title":"Évek óta működnie kellene, de még nem indult be a felpéci erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","shortLead":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","id":"20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092d22c-ee8e-47bd-8852-aaeffcbf5f59","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]