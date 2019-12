Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi...","id":"20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3bf75-d197-478f-bb00-2d9f78c6f24e","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. december. 12. 08:02","title":"Eltitkoltak egy súlyos fertőzést a bázakerettyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu szerint Farkas István és Szabó Gábor a pártját is elhagyja Gyurcsány Ferencék kedvéért.","shortLead":"Az atv.hu szerint Farkas István és Szabó Gábor a pártját is elhagyja Gyurcsány Ferencék kedvéért.","id":"20191212_Atult_ket_MSZPs_kepviselo_a_DK_frakciojaba_Ujpesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382869d-b764-4409-9317-6032d0facde9","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Atult_ket_MSZPs_kepviselo_a_DK_frakciojaba_Ujpesten","timestamp":"2019. december. 12. 18:59","title":"Átült két MSZP-s képviselő a DK frakciójába Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus segítségével adunk most néhány tippet, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban elkerülni a stresszt és a kiégést az utolsó decemberi hetekben. Az biztos, ha megengedőek vagyunk magunkkal szemben és lejjebb vesszük az elvárásokat, azzal nem válunk önmagunk ellenségévé.","shortLead":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili...","id":"sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c75f398-1434-4f34-8f1c-f8e6789f307f","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","timestamp":"2019. december. 12. 07:30","title":"Tippek és trükkök: Így vészelje át az év végi hajrát az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét lövéssel terítették le.","shortLead":"Hét lövéssel terítették le.","id":"20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9609e0-8fca-4b8c-a166-35af6c0783e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. december. 13. 17:35","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9230865-3f90-46ce-b919-aba5662cd2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Angliából lopták a Mansory tuningcég által átalakított autót. ","shortLead":"Angliából lopták a Mansory tuningcég által átalakított autót. ","id":"20191213_Egyedi_kiadasu_lopott_Range_Rover_akadt_fenn_Nagylakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9230865-3f90-46ce-b919-aba5662cd2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026fba4-4ac8-49ff-b162-6b0a823718ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Egyedi_kiadasu_lopott_Range_Rover_akadt_fenn_Nagylakon","timestamp":"2019. december. 13. 09:50","title":"Lopott, teljesen egyedi tuningolt Range Rover akadt fenn Nagylakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába járnak.","shortLead":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába...","id":"20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dec529-6ec5-41ef-b1d6-afa0ed41f3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","timestamp":"2019. december. 13. 13:16","title":"Iskolás fegyveres rablókat fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","shortLead":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]