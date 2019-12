A gazdasági szereplők és a politikusok már egyeztetnek egymással a plázastoptörvény jövőjéről – mondta el a Világgazdaságnak Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért felelős államtitkár. Arról legkorábban januárban tárgyalhatnak, hogy változatlan formában maradjon-e fenn a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletek mostani elbírálási rendszere, vagy átalakítsák.

Ami a vasárnapi boltzárat illeti, a helyzet egyértelmű az államtitkár válasza szerint:

a kormány ezzel a kérdéssel nem kíván foglalkozni. Egyszer már megpróbáltunk segíteni ebben az ügyben, ám a vásárlói igények bizonyos helyeken mások voltak, mint amire a pihenőnap intézményesítésekor számítani lehetett.

Megkérdezték a kereskedelmi munkaerőhiányról is, amire azt válaszolta: még mindig vannak inaktívak, akiket képzéssel és jó anyagi kondíciókkal be lehet vonni. De a technológia is enyhítheti a munkaerőhiányt, az önkiszolgáló pénztárak vagy a részben automatizált raktárak miatt is kevesebb dolgozóra van szükség, bár a magyar vásárlók kimondottan igénylik a személyes kiszolgálást – tette hozzá.