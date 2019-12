Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","shortLead":"Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodásáról ír a Bloomberg, a felcsúti dollármilliárdos is válaszolt a kérdéseikre.","id":"20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fb7886-01a2-4bc9-b621-543843d2c35a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Meszaros_Lorinc_Soha_nem_volt_uzleti_kapcsolatom_a_miniszterelnokkel","timestamp":"2019. december. 18. 12:40","title":"Mészáros Lőrinc: „Soha nem volt üzleti kapcsolatom a miniszterelnökkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","shortLead":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","id":"20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652c15d-977d-4163-8f24-51268e1986b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","timestamp":"2019. december. 18. 12:28","title":"A legújabb Ford Mustang Shelby GT 500-asokkal borult fel egy tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési eljárásról Trump ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ombudsmani vizsgálat a győri gyerekgyilkosság miatt, tízezrek az utcán Prágában, ma szavaznak az alkotmányos vádemelési...","id":"20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57259084-c905-42a6-974d-ca0506564b48","keywords":null,"link":"/360/20191218_Radar360_Karacsony_Aderhez_fordult_a_tbtorveny_miatt_19_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony Áderhez fordult a tb-törvény miatt, 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban, hogy megcélozza Romániát.","shortLead":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban...","id":"20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac23c9d-669f-4a7c-ba23-0de0eaa9e083","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 17. 15:18","title":"Hiányzó kerékkel repesztett egy kamion az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]