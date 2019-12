Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig felismerték az ebben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig...","id":"20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381fc02a-2702-434d-b362-478ff9de010f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","timestamp":"2019. december. 18. 08:33","title":"Naná, hogy beindult a mémgyár a tangás Vízipók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két szupergazdag alapító, Larry Page és Sergey Brin.","shortLead":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két...","id":"201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5124af5e-1165-44db-a461-dca22f99e777","keywords":null,"link":"/360/201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","timestamp":"2019. december. 18. 19:01","title":"Hátralépnek a Google alapítói és inkább élvezik az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető túlélte.","shortLead":"Az elkövető túlélte.","id":"20191219_emberoles_elettars_felgyujtott_haz_melykut_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7415b46b-5bec-4e37-b3da-8cf22f1370ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_emberoles_elettars_felgyujtott_haz_melykut_rendorseg","timestamp":"2019. december. 19. 05:43","title":"Megölte az élettársát, aztán magukra gyújtotta a házat egy mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló gerinchálózati komponensek – közölte a szolgáltató.","shortLead":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló...","id":"20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c567-0cd0-4a6e-a60d-2c30f6d29be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","timestamp":"2019. december. 18. 11:28","title":"Nincs térerő: kiesett a Telenor hálózata Budapest egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","shortLead":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","id":"20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b43b173-4871-480d-9a57-09b8f8d990bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","timestamp":"2019. december. 17. 16:00","title":"150 milliárd forinttal megemeli programjának keretösszegét az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","shortLead":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","id":"20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7244d3ef-f500-43ff-ac40-ecd86bcecd9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","timestamp":"2019. december. 18. 08:24","title":"4,3 milliárd dollárért veszik meg a magyar alapítású LogMeInt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást, végrehajthatja a Brexitet, ám számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Királyság egysége veszélybe kerülhet.","shortLead":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást...","id":"20191218_Szeretni_bolondulasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45af11cd-d005-40fe-84ca-06c7d7f0604c","keywords":null,"link":"/360/20191218_Szeretni_bolondulasig","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Most lehet igazán dühös Hugh Grant, hogy szándéka ellenére segített győzni Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]