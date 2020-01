Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs rendes és rendetlen ukrán - mondta Volodimir Zelenszkij.","shortLead":"Nincs rendes és rendetlen ukrán - mondta Volodimir Zelenszkij.","id":"20200101_Magyarul_is_uzent_az_ukran_elnok_ujevi_beszedeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146060cd-4e66-4926-b1f5-86ede4b72dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Magyarul_is_uzent_az_ukran_elnok_ujevi_beszedeben","timestamp":"2020. január. 01. 15:38","title":"Magyarul is üzent az ukrán elnök újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól, az agyunkat a gépekkel közvetlenül összekötő interfész, no meg a Kelet Androidja. A 2020-as év sok régóta várt készüléket és szoftvert tartogat, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól...","id":"20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcbc159-9dac-4892-b324-a6c57ca66b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 01. 20:00","title":"Izgalmas telefonok és gépek: ezekért fogunk megőrülni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac","c_author":"B. Molnár László","category":"360","description":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten odafigyelő Orbán-kormány is magára hagyja. Pedig szép eredményeik vannak, még így is.","shortLead":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten...","id":"201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af8651-8ba7-4c86-b248-83145f0187c9","keywords":null,"link":"/360/201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","timestamp":"2020. január. 01. 19:00","title":"A sportág, amely óriási üzlet lehetne, mégis hagyja elsorvadni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten haltak meg az árokban.","shortLead":"Ketten haltak meg az árokban.","id":"20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd077ee9-22cc-4cc5-8207-e28af1a8e566","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","timestamp":"2020. január. 01. 16:07","title":"Halálos baleset Nádudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy a végső cél szempontjából teljesen mindegy? Tényleg semmit sem ér, ha mi szelektíven válogatjuk a szemetet, miközben a világ nagy szennyezői alig lépnek? Többek között erről beszélgettünk ifj. Chikán Attilával, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. vezérigazgatójával, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet elnökével, akitől azt is megtudtuk, hogy mihez tud kezdeni egy vállalatvezető, ha egy fenntarthatóságról zenélő rapperrel találkozik.","shortLead":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy...","id":"20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75618b61-88eb-438d-823b-902c67e7cbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","timestamp":"2020. január. 02. 06:30","title":"A cuki cicák közé végre beférkőzött a jövőnk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb Instagram-képeket.","shortLead":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb...","id":"20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80a61e-9f9d-42e4-bf1e-f360c8b8db08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","timestamp":"2019. december. 31. 15:33","title":"Így csinálhat látványos kollázst az idén készült Instagram-fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át a feladatot, és Németországnak adja majd tovább 2020 júliusában.","shortLead":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át...","id":"20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25011759-54f7-4c99-b71e-3efbf5734ce5","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","timestamp":"2020. január. 01. 15:47","title":"Horvátország az EU soros elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]