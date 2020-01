Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","id":"20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b784-4fca-485d-967a-9b05d4b5f318","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","timestamp":"2020. január. 05. 21:15","title":"Orbán Viktor is részt vett a prágai operaház megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","shortLead":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","id":"20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e7c737-4dab-48c9-9eed-db58695acf61","keywords":null,"link":"/elet/20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","timestamp":"2020. január. 05. 18:45","title":"Megvolt 2020 első hatos lottó sorsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben – magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben – magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","id":"20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bcbcef-3747-4cc8-b42f-a89e95c36fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","timestamp":"2020. január. 07. 10:21","title":"Domokos: Az államba vetett bizalmat veszélyeztetik a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360...","id":"20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2ccff-9c5d-46b0-9819-9a73a5a3b141","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","timestamp":"2020. január. 06. 08:05","title":"Radar360: Bukott a Netflix a Golden Globe-on, hónapokig lángolhat Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]