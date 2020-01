Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","shortLead":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","id":"20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4889789-8d18-456e-ae24-30d9e0dec4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","timestamp":"2020. január. 07. 10:48","title":"Több százezer forinttal átvertek egy férfit, és még az ügyészség is megvádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében, amely miatt életveszélyes helyzet alakult ki. Az asztronautát a Földről, irányított kezeléssel gyógyították meg.","shortLead":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében...","id":"20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f48ac6-509a-4c02-bd3e-cca52056e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","timestamp":"2020. január. 07. 16:03","title":"Orvosi vészhelyzet volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","shortLead":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","id":"20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1bd934-e2ba-4180-a26c-e331071e0b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","timestamp":"2020. január. 07. 20:58","title":"Orbán Kaczynskivel tárgyalt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak iraki áldozatairól tudni egyelőre. Az egyik rakéta fel sem robbant.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak...","id":"20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fa8e94-a735-4640-83f7-531e70dd27c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","timestamp":"2020. január. 08. 07:23","title":"Trump szerint \"minden rendben van\", az amerikaiak egyelőre nem gondolkoznak válaszcsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","shortLead":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","id":"20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b4ebc6-aec0-4320-b622-795438aaf142","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","timestamp":"2020. január. 07. 06:59","title":"Másfélszer annyi ember tűnt el a mexikói drogháborúban, mint amennyiről eddig tudtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]