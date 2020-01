Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","shortLead":"A tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség.","id":"20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff135db-0431-4046-a3b8-e94426775d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nagykanizsa_csaladi_tragedia_fustgaz_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:22","title":"Napokkal ezelőtt elhunyhatott a Nagykanizsán holtan talált család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb károsanyag-kibocsátási normáknak kell megfelelniük, miközben a vásárlók nem feltétlenül a legzöldebb termékeket favorizálják.","shortLead":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb...","id":"202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c4f9c5-6e58-4ba1-b2e4-09c05437d7b6","keywords":null,"link":"/360/202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","timestamp":"2020. január. 07. 13:00","title":"2020-ban jelentősen drágulni fognak az új autók – és ennek nyomós oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe való.","shortLead":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe...","id":"20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07527d57-9559-48ce-8958-32b9477a63e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 15:03","title":"A DSLR nem halott – gondolta a Canon, és bemutatta az egyik legerősebb fényképezőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében, amely miatt életveszélyes helyzet alakult ki. Az asztronautát a Földről, irányított kezeléssel gyógyították meg.","shortLead":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében...","id":"20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f48ac6-509a-4c02-bd3e-cca52056e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","timestamp":"2020. január. 07. 16:03","title":"Orvosi vészhelyzet volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint \"katolikusok millióinak a becsületét\" sértette meg a Krisztus első megkísértése című film.","shortLead":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint...","id":"20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83e319-1338-4365-84c9-656fc29fc24f","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","timestamp":"2020. január. 09. 05:32","title":"Brazil bíró törölteti a Netflixszel a meleg Jézusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","shortLead":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","id":"20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a8ea2-5a20-4eda-81ee-df3e839a5af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","timestamp":"2020. január. 07. 19:03","title":"A Tesla gyáravatóján kiderült, milyen bénán táncol Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy családi házban három holttestet, köztük egy gyerekét találták meg.","shortLead":"Egy családi házban három holttestet, köztük egy gyerekét találták meg.","id":"20200107_buntetoeljaras_rendorseg_nagykanizsa_fustgazmergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf641cb-8ff2-484c-be7b-f1edf47536b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_buntetoeljaras_rendorseg_nagykanizsa_fustgazmergezes","timestamp":"2020. január. 07. 21:22","title":"Büntetőeljárás indult a nagykanizsai tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7944197e-0802-4abd-aaac-341da182016a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azon szinte már meg sem lepődünk, amikor kiderül, hogy az okosotthon valamelyik eszköze kémkedik a felhasználó után. A Xiaomi–Nest-páros esetén azonban fordított volt a helyzet, mások otthonából kaptak képeket a gyanútlan felhasználók.","shortLead":"Azon szinte már meg sem lepődünk, amikor kiderül, hogy az okosotthon valamelyik eszköze kémkedik a felhasználó után...","id":"20200109_google_net_xiaomi_biztonsagi_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7944197e-0802-4abd-aaac-341da182016a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40a7285-2637-4053-9d99-4d55b7044a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_google_net_xiaomi_biztonsagi_hiba","timestamp":"2020. január. 09. 08:33","title":"Furcsa képeket kaptak otthonról a gyanútlan Xiaomi-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]