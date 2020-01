Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","shortLead":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","id":"20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239d22bf-a97f-46d7-803f-bc8452a1f878","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 10. 19:35","title":"Madárinfluenzával fertőzött csirkék pusztultak el Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","shortLead":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","id":"20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88fc90-552b-4803-965e-ac9031675000","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","timestamp":"2020. január. 10. 16:28","title":"360 milliót köszönhet az adóhatóság a lakossági bejelentéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján a házra esett.","shortLead":"Kis híján a házra esett.","id":"20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790a6fcb-6cb7-4004-98c9-4b25527d9d09","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Helikopter zuhant egy amerikai kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","shortLead":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","id":"20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb23bad-69f9-4da6-a442-1059d504e5ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","timestamp":"2020. január. 10. 16:18","title":"Tatabányára megy a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő.","shortLead":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való...","id":"20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b269ac-b55a-4ab7-880b-ca5eeff39af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","timestamp":"2020. január. 10. 11:52","title":"Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet néhány éve még nem ismertünk, ma pedig már egyre inkább meghatározzák az egész életünket. Mi jöhet még?","shortLead":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet...","id":"20200110_fenntarthatosag_trend_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f971d-004d-4a25-b7cb-e85982bc1dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_fenntarthatosag_trend_2020","timestamp":"2020. január. 10. 17:00","title":"Vegánok, etikusok, újrahasznosítók – milyen irányzat szerint élünk 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","shortLead":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","id":"20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def968a5-1eea-41b8-82bb-d211a5313dae","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","timestamp":"2020. január. 11. 10:43","title":"Mészáros rekordot dönt: Soha nem épült egy kilométer magyar vasút ennyire drágán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]