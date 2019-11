Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső...","id":"20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31588e5-ed58-435e-b7f8-0efb1c437bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. november. 04. 19:47","title":"Borzasztó idő lesz holnap, rengeteg eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást lezáró döntése miatt emelt panaszt a volt jegyző, ezt most elutasították. Így hivatalosan sem történt bűncselekmény, illegális adatbázis-építés a Józsefvárosban polgármesterré választott Pikó András kampánycsapatánál.","shortLead":"A rendőrség nyomozást lezáró döntése miatt emelt panaszt a volt jegyző, ezt most elutasították. Így hivatalosan sem...","id":"20191105_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50abc-b742-415b-8e0c-5fbfc145120b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_nyomozas","timestamp":"2019. november. 05. 13:05","title":"Végleg megszüntették a nyomozást Pikóék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","shortLead":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","id":"20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afed43c4-d049-46a2-bb60-6d181590e813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","timestamp":"2019. november. 04. 20:24","title":"5,5 millió forintba kerül egy menekült kitoloncolása Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó vállalkozók számára jó hír, hogy míg az eva a bankok többségénél nem számított hitelezhető jövedelemnek, addig a két legesélyesebb alternatíva, a kata és a kiva hitelezhető lakáshitel és személyi kölcsön esetében egyaránt. Rossz hír ugyanakkor, hogy egy most induló katás vállalkozásnak legalább 12 hónapot kell erre várni. ","shortLead":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó...","id":"20191105_kata_eva_hitel_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956915ba-9dc1-4fc8-a496-169815450e37","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kata_eva_hitel_bank","timestamp":"2019. november. 05. 11:55","title":"Legkorábban 12 hónap múlva lesznek hitelképesek a katára váltó evás vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00885493-849b-4e76-9ada-9375012a89ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kirámolták hétfőre virradó éjszaka a délnyugat-franciaországi Oloron-Sainte-Marie település katedrálisát, amelynek a kapuját teherautóval döntötték be az elkövetők – közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kirámolták hétfőre virradó éjszaka a délnyugat-franciaországi Oloron-Sainte-Marie település katedrálisát, amelynek...","id":"20191104_Kifosztottak_egy_francia_vilagoroksegi_katedralist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00885493-849b-4e76-9ada-9375012a89ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4302ffb8-2d77-465b-bee8-29efaf602224","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Kifosztottak_egy_francia_vilagoroksegi_katedralist","timestamp":"2019. november. 04. 13:07","title":"Kifosztottak egy francia világörökségi katedrálist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]