A Magyar Nemzeti Bank „kifejezetten elvárja a hazai bankoktól, hogy biztosítson olyan lakossági számlacsomagot, ami korlátlan számú átutalást tesz lehetővé tranzakciós díjak megfizetése nélkül” – fogalmazott a Portfolión megjelent írásban a jegybank Pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója és a Pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom fejlesztési főosztály vezetője, Bartha Lajos és Varga Lóránt.

Az „alapvető fordulathoz” a technikai fejlesztéseken túl versenyképes árazásra is szükség lenne, hiszen a mostani tranzakciós illetékek mellett még mindig olcsóbb készpénzben fizetni. Az írás felidézi egy 2018-as MNB-felmérés eredményeit: „a hazai bankok drágák, az általuk alkalmazott díjak az adott ország bérszínvonalához viszonyítva (és egyes esetekben abszolút értékben is) még a kapcsolódó illetékterheket levonva is jellemzően magasabbak, mint a többi európai országban”. Ennek része az is, hogy amíg Nyugaton sok helyen csomagárazás van, nálunk az egyes átutalásokat terhelik díjak.

Bankszövetség: a tranzakciós illeték a ludas

A tranzakciós illeték és a két díjmentes készpénzfelvétel együttesen havi 900 forintos költséghátrányt jelent a hazai bankoknak, ennek tükrében, minden olyan számlacsomag mely ezen szint alatti számlavezetéssel rendelkezik, igen kedvezőnek tekinthető – reagált az Mfor.hu megkeresésére az OTP.

Egyebekben az OTP a Magyar Bankszövetség álláspontjával azonosul (ami már csak azért sem meglepő, mert a szövetség elnöke Becsei András, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója). Eszerint a Bankszövetség elengedhetetlennek tartja az elektronikus lakossági ügyfelekhez kapcsolódó illeték kivezetését. Ha ez a sáp eltűnne, akkor szerintük a bankok kedvező feltételekkel kínálhatnának csomagokat ügyfeleinek. Ezek olyanok lehetnének, amelyek már értelmetlenné tennék a jelenleg egységesen, minden lakossági banki ügyfél számára biztosított havi kétszeri, összesen 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételi lehetőség megtartását.

A bankok érdekképviseleti szervezete reménykedik benne, hogy a kormány már a következő hónapokban eltörli a lakossági elektronikus pénzforgalom utáni tranzakciós adót. Ha ez bekövetkezik, akkor a bankok közötti verseny eredményeként új, a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb árazású számlacsomagok fognak megjelenni – vetítette előre a Bankszövetség.

A bankok szerint nem olyan rossz a helyzet

Az Mfor.hu témával kapcsolatos megkeresésére több bank egyáltalán nem reagált. Az MKB Bank kijelentette, hogy „nem kívánja kommentálni a Magyar Nemzeti Bank döntéseit”, a Raiffeisen pedig azt közölte, hogy még vizsgálják az MNB kérését.

A CIB Bank azt tartotta szükségesnek megjegyezni, hogy jelenleg is van olyan számlacsomagja, mely megfelel az MNB elvárásainak: a CIB ECO Bankszámla számlavezetési díja 0 forint, amennyiben az ügyfélnek minimum a minimálbérnek (ennek bruttó összege az idén 161 ezer forint) megfelelő jövedelme érkezik a számlára, és a 20 ezer forintot nem meghaladó, elektronikus csatornán indított utalások korlátozás nélkül 0 forintba kerülnek. A 20 ezer forintot meghaladó utalásoknak a tranzakciós illeték miatt van díja, de annak eltörlése esetén ezen lehetne módosítani.

Az állami tulajdonban lévő Budapest Bank „üdvözöl minden olyan megoldást, amely a készpénzmentesség elterjedését támogatja. A számlacsomag-kínálatunkban jelenleg is kedvezményes díjtételekkel szerepelnek az elektronikus tranzakciók, több esetben – a szintén elektronikus bankolás után járó kedvezményekkel – a havi díj nulla forintra csökkenthető”.

A Gránit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy a Bajnok Plusz számlacsomagja „fix havidíj mellett korlátlan számú ingyenes belföldi forintutalást tartalmaz". Az ingyenesség uniós irányelv alapján kiterjed az EGT tagállamaiba irányuló euróutalásokra is. A bankszámlacsomag havidíja 990 forint (ez nagyjából egybecseng az OTP által említett, a két díjmentes készpénzfelvétel miatt a bankok tranzakciós illetékből fakadó költséghátrányával), amennyiben vagy havonta rendszeresen – legfeljebb két tételben – összesen legalább 280 ezer forint jövedelem érkezik a számlára, vagy a bankszámla nap végi záróegyenlege minden nap legalább 150 ezer forint.

A Takarékbank szerint az MNB céljával összhangban a bankoknak is egyértelmű célja a készpénzes forgalom elektronizálása és az ügyfelek részéről nagyaranyú digitális megoldások használata.