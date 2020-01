Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b3ca72-c229-48a1-b03f-91eab13aedfb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Andrej Babis cseh miniszterelnök harcol az ügyészség, az unió és a cseh nép ellen, Orbán Viktorral viszont jóban van, mert Brüsszelről hasonlóan vélekednek. ","shortLead":"Andrej Babis cseh miniszterelnök harcol az ügyészség, az unió és a cseh nép ellen, Orbán Viktorral viszont jóban van...","id":"202003_kakas_a_mutragyadombon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b3ca72-c229-48a1-b03f-91eab13aedfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834e08a-ba8d-4ea6-be42-de047f7fe6e4","keywords":null,"link":"/360/202003_kakas_a_mutragyadombon","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"A büntetőeljárás-rekorder kormányfő, akit nem engedtek megtanulni magyarul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","shortLead":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","id":"20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9d6ce-0af3-45b9-b9a4-5ae872ddd252","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 19:35","title":"Íme a videó, amelyen Pokorni Zoltán beszélt nyilas múltú nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","shortLead":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","id":"20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27357a3d-1a0e-4260-8221-a1f5765b4a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. január. 15. 17:54","title":"A háborúnak vége, de a béke még odébb van az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár, hogy a fejlesztés nem ment ennyire szépen.","shortLead":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár...","id":"20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65737ac5-e201-4e20-9176-d3c0216f6989","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","timestamp":"2020. január. 15. 15:03","title":"Újból lehet majd hívásokat rögzíteni az Androidon, a Google visszahozza a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","shortLead":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","id":"20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd18553-4145-4987-ac90-26b1412f06a5","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","timestamp":"2020. január. 14. 21:59","title":"Győzelemmel kezdett a magyar vízilabda-válogatott a budapesti Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket. Japánba is behurcolták.\r

","shortLead":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti...","id":"20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c59a71-dd33-4f92-829e-2e7a65c91d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","timestamp":"2020. január. 16. 05:28","title":"Japánban is megjelent a rejtélyes új betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]