[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b63090-2b20-4891-827d-5c5b80359281","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","timestamp":"2020. január. 16. 08:46","title":"Négy gyermek meghalt egy lakástűzben Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett felmérése szerint.","shortLead":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett...","id":"20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daecec09-7ae4-4ad4-a534-2fc079e94fd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:45","title":"Újabb negatív rekordot döntöttek a magyarok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) emberei bukkantak rá egy veszélyes sebezhetőségre a Windows 10-ben. Aki képes kihasználni, lehallgató készülékké változtathatja az egész számítógépet.","shortLead":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) emberei bukkantak rá egy veszélyes sebezhetőségre a Windows 10-ben. Aki...","id":"20200114_windows_10_nsa_hiba_serulekenyseg_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64179d26-e2eb-4bd0-a821-6aa6854a9852","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_windows_10_nsa_hiba_serulekenyseg_microsoft","timestamp":"2020. január. 14. 19:20","title":"Súlyos hibát talált a Windows 10-ben az NSA – igen, az az NSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden második embert el tudtak volna látni a fesztiválon.","shortLead":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden...","id":"20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195f4496-63bf-4bb6-948f-447783b37771","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. január. 15. 16:11","title":"Akár életfogytiglant is kaphatnak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","shortLead":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","id":"20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fe578-b2e7-48f7-ba64-09b5de83ff33","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","timestamp":"2020. január. 16. 10:26","title":"Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]