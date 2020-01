Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","shortLead":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","id":"20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee5cab-4e74-4b42-a2f5-5974499d4de1","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 16. 16:42","title":"Támogatták az új orosz miniszterelnök kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami ösztöndíjas képzéshez szükséges pontszámokat egyes egyetemi szakokon. ","shortLead":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami...","id":"202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5276fc-5c05-48c1-9f83-ce90f6605213","keywords":null,"link":"/360/202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","timestamp":"2020. január. 16. 13:00","title":"Önmagának mond ellent a kormány a felvételi ponthatárok átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de azokat soha nem adják ki, mert nemzetbiztonságilag veszélyesnek tartják.","shortLead":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de...","id":"20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee53f-7726-412e-8946-98fb2bd624c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","timestamp":"2020. január. 17. 09:03","title":"Videója van a haditengerészetnek egy UFO-találkozásról, de soha nem láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László már a pénzénél van, mielőtt az állam végképp kimenekíti Mészáros Lőrincet az elavult erőműből.","shortLead":"Szíjj László már a pénzénél van, mielőtt az állam végképp kimenekíti Mészáros Lőrincet az elavult erőműből.","id":"202003_matra_energy_szijj_mar_a_penzenel_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d51f51-ecf2-4b2b-ae35-5813cc96903e","keywords":null,"link":"/360/202003_matra_energy_szijj_mar_a_penzenel_van","timestamp":"2020. január. 17. 12:00","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársa már ki is szállt a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21335a-65ad-448d-9af5-56c33071923e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200116_Marabu_FekNyuz_Alaigerek_Meszarosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21335a-65ad-448d-9af5-56c33071923e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c67882-e5f0-4e4a-a484-65a009beca2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Marabu_FekNyuz_Alaigerek_Meszarosnak","timestamp":"2020. január. 16. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Aláígérek Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek a véleménye nem köti ugyan a Bíróságot, ám szinte minden esetben megegyezik azzal az ítélet.","shortLead":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek...","id":"20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9769-d8ec-44bb-8a4a-23439900e94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","timestamp":"2020. január. 16. 11:11","title":"Magyarországnak adhat igazat az EU Bíróság Brüsszellel szemben egy adózási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0617eae2-6c49-406c-8935-0b4b411efb3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg a szélenergia-termelést.","shortLead":"A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg...","id":"202003_repulo_szelkerek_porazon_tartott_elektromossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0617eae2-6c49-406c-8935-0b4b411efb3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5b465-8160-4a4d-ae5e-b663c6f1bd68","keywords":null,"link":"/360/202003_repulo_szelkerek_porazon_tartott_elektromossag","timestamp":"2020. január. 17. 12:30","title":"Kábellel kikötnek egy repülőt, hogy energiát termeljen – az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb csontvázakra bukkant Ferencvárosban.","shortLead":"Újabb csontvázakra bukkant Ferencvárosban.","id":"20200116_Baranyi_ujabb_csontvazakra_bukkant_Ferencvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8162a870-068d-4afa-b577-94fac2a33ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Baranyi_ujabb_csontvazakra_bukkant_Ferencvarosban","timestamp":"2020. január. 16. 10:55","title":"Baranyi Krisztina két ügyben is rendőrségi feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]