[{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","shortLead":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","id":"20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ffac2-3f14-4bb1-99a6-199415e51d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"Véget ért a fideszes vizit Orbánnál, mindenki kapott bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket népszerűsítő paksi nukleáris akadémiát. A magyar szakemberképzés közben nincs könnyű helyzetben, mert nem tudni, mikor készül el Paks II. (ha egyáltalán), és lesz-e szükség egyszerre két erőműnyi szakemberre.","shortLead":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket...","id":"20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692dd321-4c7f-4c89-843c-2bea741cc5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","timestamp":"2020. január. 22. 09:10","title":"Szijjártó Péter: A kormány atomösztöndíjat indít külföldieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várandós nőktől a helyi amerikai konzulátus megtagadhatja a beutazási engedély kiadását, ha úgy látják, szülni megy az Egyesült Államokba.","shortLead":"A várandós nőktől a helyi amerikai konzulátus megtagadhatja a beutazási engedély kiadását, ha úgy látják, szülni megy...","id":"20200123_Az_amerikai_kormanyzat_megszigoritja_a_terhes_kulfoldi_allampolgarok_beutazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4645cf3-1d5e-4305-9087-fc6d5254e335","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Az_amerikai_kormanyzat_megszigoritja_a_terhes_kulfoldi_allampolgarok_beutazasat","timestamp":"2020. január. 23. 20:32","title":"Az amerikai kormányzat megszigorítja a terhes külföldi állampolgárok beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép fel.\r

","shortLead":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép...","id":"20200122_Jon_az_In_Flames","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcaa124-225a-44d0-9fd3-90d5ae92d867","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jon_az_In_Flames","timestamp":"2020. január. 22. 12:18","title":"Jön az In Flames","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","shortLead":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","id":"20200122_Osszebutoroztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e3a5-bc6b-4cc0-8a7f-95fa8bd547e2","keywords":null,"link":"/360/20200122_Osszebutoroztak","timestamp":"2020. január. 22. 15:00","title":"Az Orbán Ráhel-közeli ügynökség az IKEA ellen küldi harcba a magyar dizájnereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan kockáztathatott, hogy egy ellenzéki városvezető nem menne sokra a közgyűlés fideszes többségével szemben.","shortLead":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan...","id":"202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b82cb8-d339-4463-8a22-de86bd583eb6","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","timestamp":"2020. január. 23. 07:02","title":"A Borkai-szexvideó után Orbán intézte a győri ismétlést, izgulhat is vasárnapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami újabb rekord. Egy munkahely átlagosan 16 millió forintjába került az adófizetőknek. A sorból messze a Mol lóg ki leginkább, amely munkahelyenként 68 milliót kapott, összesen 11 milliárdot.","shortLead":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami...","id":"20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b5d03-6649-4da0-b9da-9ea73c2d9fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","timestamp":"2020. január. 23. 13:40","title":"A kormány közel hétezer munkahelyet vett 2019-ben, darabját 16 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]