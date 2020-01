Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","shortLead":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","id":"20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b66441f-6cc6-46ad-b3af-0c3db2bae6ff","keywords":null,"link":"/elet/20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","timestamp":"2020. január. 26. 07:58","title":"Ónos eső teszi még szürkébbé a vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén, ahol azért tartottak időközi választást, mert október 13-án bírósági döntést követően szavazategyenlőség alakult ki.

","shortLead":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén...","id":"20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d5a74-7437-479e-bc49-a66056f7b8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","timestamp":"2020. január. 26. 20:20","title":"Tíz szavazattal nyert az egyik polgármester-jelölt Pötrétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c7b85a-a80a-43e3-a833-9ae00bf3de8b","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan elodázzák a szűrővizsgálatot, holott a betegség sok esetben némi odafigyeléssel és rendszeres orvosi kontrollal megelőzhető és kezelhető. De tulajdonképpen miről is beszélünk, amikor prosztatagyulladásról van szó? \r

","shortLead":"Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan...","id":"proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c7b85a-a80a-43e3-a833-9ae00bf3de8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b01082-f271-412f-a764-71dc9750c3bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","timestamp":"2020. január. 27. 07:30","title":"A férfiak 90 százalékát érintik ezek a panaszok, de mi van a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak a kutatók egy Kínában feltárt ősmaradványt.","shortLead":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak...","id":"20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3eb8a-2c0f-41a3-8d68-0c9d34422255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","timestamp":"2020. január. 26. 16:03","title":"\"Táncoló sárkány\": tollas dinoszauruszfajt fedeztek fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára figyelmeztettek, mivel a természeti erőforrások éves felhasználása először érte el a 100 milliárd tonnát.","shortLead":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára...","id":"20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d0076-1913-4f53-8a4b-360c3909fa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","timestamp":"2020. január. 26. 08:03","title":"Globális katasztrófa közeleg: elérte a 100 milliárd tonnát a természeti erőforrások éves felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak.","shortLead":"Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán...","id":"20200126_Ma_dontenek_a_gyoriek_Borkai_Zsolt_utodjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda0d73-b89f-47ba-bea7-df95bb5e5469","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Ma_dontenek_a_gyoriek_Borkai_Zsolt_utodjarol","timestamp":"2020. január. 26. 08:08","title":"Ma döntenek a győriek Borkai Zsolt utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]