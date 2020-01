Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megvalósult találkozóról közleményt adott ki a legfőbb ügyész hivatala. A két szervezet jó munkakapcsolatban áll, írták.","shortLead":"A megvalósult találkozóról közleményt adott ki a legfőbb ügyész hivatala. A két szervezet jó munkakapcsolatban áll...","id":"20200131_polt_peter_olaf_foigazgato_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8684eab6-790a-4047-ad48-397cceb24a47","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_polt_peter_olaf_foigazgato_talalkozo","timestamp":"2020. január. 31. 13:52","title":"Polt Péterrel találkozott az unió csalás ellen hivatalának főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős simán nyerte a döntőt.","shortLead":"A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős simán nyerte a döntőt.","id":"20200131_Megnyertek_az_Australian_Opent_Babos_Timeaek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274070ca-731b-4a8a-ab3a-7cca95236188","keywords":null,"link":"/sport/20200131_Megnyertek_az_Australian_Opent_Babos_Timeaek","timestamp":"2020. január. 31. 08:11","title":"Megnyerték az Australian Opent Babos Tímeáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export 80 százaléka az EU-ba irányult.\r

","shortLead":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export...","id":"20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b7a6a-79b6-43d5-acc1-28d0a24931b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Rengeteg húst hoztak be Magyarországra karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A beruházó Roszatom közelebb költözött, hogy jobban rálásson a dolgokra.","shortLead":"A beruházó Roszatom közelebb költözött, hogy jobban rálásson a dolgokra.","id":"202005_rosatom_hungary_celegyenesben_apaksi_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469c7b4-9e64-4fe7-b0bb-56e80617a294","keywords":null,"link":"/360/202005_rosatom_hungary_celegyenesben_apaksi_bovites","timestamp":"2020. január. 30. 16:00","title":"Az oroszok szerint célegyenesben a paksi bővítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dff38c9-c041-4a22-aa11-edf88ba347c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő volt a legfiatalabb koreográfus, aki háromfelvonásos előadást készített a társulatnak.","shortLead":"Ő volt a legfiatalabb koreográfus, aki háromfelvonásos előadást készített a társulatnak.","id":"20200130_Felfuggesztettek_a_londoni_Kiralyi_Balett_szexualis_zaklatassal_vadolt_vezeto_koreografusat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dff38c9-c041-4a22-aa11-edf88ba347c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc7b253-e260-44d7-bf65-3e0f022e3a11","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Felfuggesztettek_a_londoni_Kiralyi_Balett_szexualis_zaklatassal_vadolt_vezeto_koreografusat","timestamp":"2020. január. 30. 18:43","title":"Felfüggesztettek egy londoni sztárkoreográfust szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776424bf-a4fa-4e66-a33d-00e842033414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új algoritmust készített a Facebook egyik fejlesztőcsapata, amely képes kitalálni, hogy egy robot hogyan boldoguljon a számára ismeretlen környezetben. A programot robotok és drónok hasznosíthatják.","shortLead":"Olyan új algoritmust készített a Facebook egyik fejlesztőcsapata, amely képes kitalálni, hogy egy robot hogyan...","id":"20200130_facebook_robot_navigalas_kozlekedes_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=776424bf-a4fa-4e66-a33d-00e842033414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e263ec96-0861-4ed2-90b5-7a220669de0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_robot_navigalas_kozlekedes_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. január. 30. 10:33","title":"Térkép nélkül is elnavigál ismeretlen terepen a Facebook új mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","shortLead":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","id":"20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68303a-bf6b-4772-b5b9-5bcd9e8f5c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","timestamp":"2020. január. 31. 06:12","title":"Február helyett csak márciusban utazhatunk először emeletes vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti elnöknek, Donald Tusknak.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti...","id":"20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893df1b5-e6b9-4a25-bbb7-a80a4ee2bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","timestamp":"2020. január. 30. 10:13","title":"Magyar Nemzet: Csak szóbeli értékelés készült a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]