[{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung a szokásos forgatókönyvet alkalmazza a Galaxy S20 mobilok piacra dobásánál. A hajlítható Galaxy Z Flip viszont meglepően hamar kerülhet a vásárlók kezébe.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung a szokásos forgatókönyvet alkalmazza a Galaxy S20 mobilok piacra dobásánál. A hajlítható...","id":"20200131_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_vasarlas_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e65c786-9ff5-4041-b4a9-5d6a52d6f207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_vasarlas_datuma","timestamp":"2020. január. 31. 13:03","title":"Megvan, mikortól lehet megvásárolni a Samsung új csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","shortLead":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","id":"20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d33d89-8820-4eb9-a8b8-67f72ed851da","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","timestamp":"2020. február. 02. 09:35","title":"Levideózták a társai, ahogyan egy diák fenyegeti és alázza a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","id":"20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fd014e-6fea-4316-b32c-79b310295688","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","timestamp":"2020. február. 02. 08:35","title":"Szombaton 45 életet követelt a koronavírus egyedül Hupej tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","shortLead":"Valahogy meg kellene tőle szabadulni még a tokiói olimpia előtt.","id":"20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5bac43-d700-4cf7-a2af-8a65971b4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dff3f-2521-4a03-927f-519ed8ab4997","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_fukusima_atomeromu_atomkatasztrofa_csendes_ocean_tokioi_olimpia","timestamp":"2020. január. 31. 20:41","title":"Az óceánba eresztenék a radioaktív fukusimai vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","shortLead":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","id":"20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff39ea2-9bff-46a2-a747-63dc84581608","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","timestamp":"2020. február. 01. 00:18","title":"Kövér László egy fillért sem törlesztett, miközben elhalmozták ajándékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije nincs. Friss vagyonbevallása minimális változástól eltekintve az elejétől a végéig megegyezik az egy évvel ezelőttivel: továbbra is csak 5600 forint van a számláján, van viszont egy ennek tizenötezerszeresére rúgó tartozása. ","shortLead":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije...","id":"20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e4c74-bc44-4165-bb70-9c7393e7758d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2020. február. 01. 01:07","title":"Továbbra is talány, miből érvényesítenék Simonkánál a 850 milliós vagyonelkobzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]