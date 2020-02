Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes Windows 7-et futtató számítógépeket.","shortLead":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes...","id":"20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429cf747-6a9b-4b0c-ae6a-c12a34669ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","timestamp":"2020. február. 10. 15:03","title":"Fura hiba van a Windows 7-ben, nem lehet kikapcsolni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki vasárnap Mary Lou McDonald, a nacionalista tömörülés vezetője.","shortLead":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból...","id":"20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886a00d-f0de-45fc-ad70-34be06d3879f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","timestamp":"2020. február. 09. 18:19","title":"Patthelyzet az írországi választáson, a Sinn Féin nélkül aligha lesz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez. ","id":"20200210_Oscar_gala_legjobb_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e514513-b161-4713-ab1c-a38dc4dbef53","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_gala_legjobb_film","timestamp":"2020. február. 10. 05:26","title":"Az Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Február 7-e óta új szabályoknak kell megfelelniük azoknak a vállalatoknak, amelyek dolgozói kémiai anyagokkal foglalkoznak. ","shortLead":"Február 7-e óta új szabályoknak kell megfelelniük azoknak a vállalatoknak, amelyek dolgozói kémiai anyagokkal...","id":"20200210_Par_napja_uj_szabalyok_szerint_kell_tobb_magyar_cegnek_mukodnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453445e0-ce28-4997-9e66-2f5db9b83654","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Par_napja_uj_szabalyok_szerint_kell_tobb_magyar_cegnek_mukodnie","timestamp":"2020. február. 10. 11:29","title":"Új szabályok érvényesek a vegyszerrel dolgozó cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","shortLead":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","id":"20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87d67e2-abf3-436b-839d-abfc40a3090c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","timestamp":"2020. február. 11. 05:32","title":"Trump először tagadta, most kiderült, hogy 109 katona szenvedett agysérülést az iráni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van. A kávéfőzőket tovább gyártja egy cég, egy szemfüles dolgozó pedig még a bezárás előtt, legálisan megszerezte az egyik régi berendezést, ezen gyártana lámpákat. Van élet a „halálcsillag” után is.","shortLead":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van...","id":"20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de195c-534c-4233-8a65-014726924f9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"Az Andrássy úti ingatlan nem húzza ki a csávából a bedőlt szarvasi gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]